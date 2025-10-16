OnePlus presenta OxygenOS 16, il nuovo sistema operativo che promette un salto generazionale in termini di intelligenza, velocità e fluidità. Il nuovo OnePlus 15 sarà il primo smartphone a uscire sul mercato con OxygenOS 16 preinstallato.

Basato sulla filosofia “Intelligently Yours”, questo aggiornamento rappresenta uno dei più grandi progressi software dell’azienda, fondendo AI avanzata e prestazioni da leader del settore.

«OxygenOS 16 segna un cambiamento di paradigma nel modo in cui gli smartphone interagiscono con gli utenti», ha dichiarato Arthur Lam, Director of OxygenOS and AI Strategy di OnePlus. «La nostra filosofia ‘Intelligently Yours’ rappresenta l’impegno nel creare una tecnologia che non si limiti a rispondere ai comandi, ma che comprenda davvero e si adatti a ogni singolo utente.»

Plus Mind: il cuore intelligente di OxygenOS 16

Il nuovo cuore pulsante del sistema si chiama Plus Mind, una suite AI in grado di riconoscere i contenuti a schermo e organizzarli nel Mind Space, un archivio personale dove tutto si connette.

Con un rapido swipe verso l’alto con tre dita o tramite il nuovo Plus Key, gli utenti possono accedere a funzioni come screenshot, torcia, fotocamera o modalità “Non disturbare”.

Plus Mind, oltre a comprendere il contesto, può suggerire azioni automatiche — ad esempio aggiungere un evento al calendario leggendo un volantino.

OxygenOS 16 e Google Gemini: alleati per un’AI contestuale

La collaborazione con Google Gemini porta l’intelligenza artificiale di OxygenOS a un livello superiore. Gemini può ora accedere al Mind Space per offrire risposte personalizzate basate sui dati dell’utente.Esempio pratico: chiedendo “In base ai contenuti di interior design presenti in Mind Space, aiutami a creare un piano di arredamento per la casa”, Gemini elabora un piano concreto partendo dalle ispirazioni salvate.

AI Productivity Suite: creare, scansionare e innovare

OxygenOS 16 integra un set di strumenti AI dedicati alla produttività e alla creatività:AI Writer: genera mappe mentali, grafici e caption per i social. AI Scan: trasforma la fotocamera in uno scanner intelligente capace di convertire documenti e lavagne in PDF editabili.

AI Portrait Glow e AI Perfect Shot: ottimizzano i ritratti e migliorano la resa fotografica.

AI PlayLab introduce funzioni sperimentali come YumSee (testo in immagine) e Party Up (foto in video animati).

Prestazioni estreme: Parallel Processing 2.0

Sul fronte delle performance, la nuova tecnologia Parallel Processing 2.0 permette animazioni più fluide e reattive che si avviano ancor prima del completamento delle azioni precedenti.La connettività migliora con la Seamless Cross-Ecosystem Connectivity, che collega dispositivi Windows, Mac e Apple Watch, garantendo sincronizzazione fluida tra ecosistemi diversi.

Il nuovo Flux Theme 2.0 introduce Motion Photos, sfondi video e animazioni dinamiche che reagiscono ai gesti dell’utente. Il Fluid Cloud diventa un hub interattivo con notifiche live da Spotify, servizi di food delivery e piattaforme sportive.Interfacce traslucide, Gaussian blur, angoli arrotondati e un tocco minimal definiscono il nuovo linguaggio visivo di OxygenOS 16, pensato per un’esperienza elegante e reattiva.

Privacy e sicurezza: il nuovo Private Computing Cloud

Con Private Computing Cloud, OnePlus introduce la prima soluzione full-chain di sicurezza su Android, che protegge dati GPU e CPU mantenendoli completamente privati nel cloud. L’esperienza OxygenOS sbarca sui tablet OnePlus con funzioni dedicate: dock espanso fino a 18 app, multitasking con Open Canvas (5 app simultanee) e un’integrazione più profonda con PC Windows. La nuova app Foto permette editing video avanzato direttamente in galleria, con tagli, musica e Motion Photos in un flusso di lavoro unificato.

Disponibilità e Open Beta

Il Programma Open Beta parte il 17 ottobre, offrendo agli utenti l’opportunità di testare le nuove feature in anteprima. OxygenOS 16 arriverà poi anche sui modelli precedenti di OnePlus.

Bonus Drop da 1€: l’offerta esclusiva

In vista del lancio del OnePlus 15, l’azienda propone un Bonus Drop da 1€ su OnePlus.com, che include:

Una Everyday Sling Bag con cavo integrato (valore €69,99)

Bag con cavo integrato (valore €69,99) Un SUPERVOOC 120W Dual Port GaN Power Adapter (valore €69,99)

Offerta valida fino a esaurimento scorte.

