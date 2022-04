Dopo tanta attesa oggi il nuovo One Plus 10 Pro 5G è stato ufficialmente persentato anche per il mercato Italiano: il nuovo flagship killer di One Plus arriverà da noi a partire dal 5 Aprile.

Come sempre il nuovo top gamma di One Plus ha tutta la dotazione top gamma che ci si potrebbe assettare da uno smartphone fascia alta e questo comprende un display a 120Hz LTPO, una fotocamera ottimizzata in collaborazione con Hasselblad e processore snapdragon 8 Gen 1.

Pete Lau, fondatore di OnePlus ha commentato così il lancio del nuovo flagship killer:

“Siamo molto felici di portare anche in Europa, India e Nord America il nostro flagship

OnePlus 10 Pro e le OnePlus Buds Pro in variante Radiant Silver. Con la seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile, la ricarica super-veloce e le migliori prestazioni mai viste finora su un qualsiasi smartphone OnePlus, crediamo che OnePlus 10 Pro sia un flagship a tutto tondo, estremamente competitivo nella sua fascia di prezzo.”

One Plus 10 Pro 5G specifiche tecniche

Display: AMOLED LTPO 6,7″ QHD+ curvo 3D, risoluzione 3216×1440, 525ppi, rapporto 20,1:9, refresh rate fino a 120Hz (da 1 a 120Hz), luminosità di picco 1.300nit, Corning Gorilla Victus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12GB LPDDR5 128 o 256GB UFS 3.1

dimensioni e peso: 163 x 73,9 x 8,55 mm per 200,5 grammi

ColorOS 12.1 con Android 12

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

al di sotto del display

al di sotto del display fotocamere: anteriore: 32MP, Sony IMX615, f/2,4, video 1080 @30fps, Face Unlock posteriori: 48MP principale, Sony IMX789, 1/1,43″, pixel da 1,12μm, f/1,8, OIS, 23mm eq. 50MP ultra grandangolare, JN1, 1/2,76″, pixel da 0,64μm, f/2,2, FOV 150° 8MP tele, f/2,4, OIS, 77mm eq. (zoom ottico 3,3x) PDAF, video fino a 8K @24fps

batteria:5.000mAh con ricarica rapida cablata a 80W, wireless 50W

Parlando di specifiche tecniche troviamo un chipset Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform per il massimo delle performance affiancato da 8/12 GB di memoria RAM. Come detto prima il display è invece QHD+ da 6,7 pollici con una tecnologia LTPO migliorata

che permette al dispositivo di regolare il frame rate tra 1 Hz e 120 Hz a seconda del tipo

di contenuto visualizzato ancora più reattivamente di OnePlus 9 Pro. Di conseguenza, il display di OnePlus 10 Pro consuma meno energia rispetto ai display fissati a una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Troviamo poi un sistema di raffreddamento passivo 3D a 5 strati che aiuta a massimizzare le prestazioni del processore. L’autonomia è invece assicurata da una batteria da 5000 mAh e troviamo la ricarica rapida SUPERVOOC a 80W che permette di ricaricare il dispositivo in appena 15 minuti.



La Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione presente su OnePlus 10 Pro supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che consente di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori.

Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è infatti in grado di scattare in pieno colore a 10 bit. In questo modo, il dispositivo riesce ad elaborare 64 volte più colori rispetto agli smartphone che scattano con colori a 8 bit. Inoltre, OnePlus 10 Pro cattura le foto utilizzando la gamma di colori DCI-P3, che offre il 25% di copertura in più rispetto alla gamma di colori sRGB utilizzata su altri smartphone. OnePlus 10 Pro è dotato di una nuova fotocamera ultra-wide che raggiunge un campo visivo di 150° e scatta foto quattro volte più ampie rispetto a quelle catturate dalle fotocamere ultra-wide da 120° di altri smartphone.

Il più ampio campo visivo della fotocamera ultra-wide di OnePlus 10 Pro ti permette di dar sfogo alla tua creatività e massimizzare la resa di ogni scatto. La modalità Hasselblad Pro di OnePlus 10 Pro consente di scattare in RAW a 12 bit su tutte e tre le fotocamere posteriori, con l’Hasselblad Natural Color Solution for Mobile.

Anche la modalità Movie debutta su OnePlus 10 Pro, consentendo all’utente di personalizzare parametri come ISO, velocità dell’otturatore e bilanciamento del bianco prima e durante le riprese. Inoltre, la modalità Movie consente di registrare in un formato LOG senza un profilo preimpostato, dando agli utenti una tela bianca su cui bilanciare il colore in post produzione.

Il sistema operativo è ovviamente Android con le ottimizzazioni di One Plus della Oxygen OS: OnePlus 10 Pro supporta l’HyperBoost Gaming Engine, che alimenta una serie di nuove funzionalità per il gaming progettate per offrire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva, tra cui la General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer e O-Sync.

GPA Frame Stabilizer ha l’obiettivo di ridurre la fluttuazione del frame rate durante le

sessioni di gioco e per far sì che, laddove si verifichino dei cali di frame rate, questo accada gradualmente e non con drammatici cali improvvisi.

O-Sync, invece, aumenta fino a sei volte la velocità di sincronizzazione tra il processore e il display del OnePlus 10 Pro durante le sessioni di gioco. Questo riduce i tempi di risposta fino a 30 millisecondi, quindi il dispositivo reagisce più rapidamente ad ogni tocco.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 10 Pro sarà in vendita su oneplus.com e Amazon a partire dal 5 aprile 2022.

In variante Volcanic Black sarà disponibile la versione da 8+128 GB a 919 Euro, e la versione da 12+256 GB a 999 Euro.

In variante Emerald Forest sarà disponibile la versione da 12+256 GB a 999 Euro. Il device sarà anche disponibile per il pre-ordine su oneplus.com e Amazon a partire dal 31 marzo alle 16:20.

C’è anche una promo di lancio: gli utenti che pre-ordinano OnePlus 10 Pro su oneplus.com riceveranno in regalo anche le premium wireless OnePlus Buds Pro e alcuni interessanti bonus di trade-in per gli utenti dei dispositivi OnePlus. Gli acquirenti di altri canali di vendita, tra cui Amazon, devono collegare il loro OnePlus 10 Pro e riscattare le Buds Pro sull’app dello store OnePlus. Inoltre, tutti gli utenti che pre-ordinano OnePlus 10 Pro su oneplus.com avranno diritto al 30% di sconto su Buds Z 2 e al 20% di sconto sulle cover.

OnePlus Buds Pro in Radiant Silver

Sono state annunciate anche le nuove One Plus Buds Pro in Radiant Silver offrono tutte le incredibili caratteristiche delle OnePlus Buds Pro classiche – come la potente cancellazione del rumore fino a 40 dB, abbinata a grandi driver dinamici da 11 mm – in una nuova bellissima colorazione. Utilizzando un processo chiamato “metallizzazione a vuoto non conduttivo”, le OnePlus Buds Pro in Radiant Silver replicano l’aspetto e la sensazione di acciaio inossidabile, offrendo un design che è più luminoso e più riflettente rispetto alla lega di alluminio. La nuova colorazione Radiant Silver è applicata sia agli auricolari che alla custodia di ricarica. Le OnePlus Buds Pro saranno in vendita a partire dal 13 aprile su oneplus.com. Gli auricolari avranno un prezzo di 149 euro.

