Dopo averlo visto in Cina, il nuovo OnePlus 11 5G è stato annunciato oggi ufficialmente a fianco dei nuovi auricolari OnePlus 11 5G e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2. Ancora una volta OnePlus 11 5G conferma l’impegno di proporre un dispositivo veloce e per questo è stato utilizzato l’ultimo chipset Qualcomm che farà da protagonista per tutto il 2023: stiamo parlando del nuovo Snapdragon 8 gen2 che supporta anche il ray tracing.

Da sottolineare poi la collaborazione con HASSELBLAD per portare un comparto fotografico di livello superiore sul nuovo One Plus 11 5G.

Louis Li, Presidente di OnePlus China ha dichiarato:

“Le prestazioni fast & smooth sono ormai parte integrante del DNA di OnePlus. OnePlus 11 5G continuerà la tradizione OnePlus nell’offrire prodotti all’avanguardia in termini di prestazioni.”

OnePlus 11 5G – Specifiche

OS : Android 13 con OxygenOS 13

: Android 13 con OxygenOS 13 SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 3,2GHz

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 3,2GHz Display : AMOLED LTPO3 da 6,7″ (1440 x 3216 pixel)

: AMOLED LTPO3 da 6,7″ (1440 x 3216 pixel) RAM : 12 o 16 GB

: 12 o 16 GB Storage : 256 o 512 GB (non espandibili)

: 256 o 512 GB (non espandibili) Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP f/1.8 OIS Ultra-wide: 48 MP f/2.2 con campo visivo di 115° Teleobiettivo: 32 MP f/2.0 zoom 2x

: Fotocamera anteriore : 16 MP f/2.4

: 16 MP f/2.4 Connettività : 5G / Wi-Fi 6e / Bluetooth 5.3

: 5G / Wi-Fi 6e / Bluetooth 5.3 Batteria : 5000mAh con ricarica SUPERVOOC 100W

: 5000mAh con ricarica SUPERVOOC 100W Dimensioni : 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm Peso: 205 grammi

Il design del nuovo OnePlus 11 5G è ispirato al concetto di “buco nero”: il modulo fotografico è realizzato in acciaio inossidabile cromato, che offre una qualità costruttiva eccezionale e una sensazione al tatto davvero premium.

OnePlus 11 5G utilizza il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 offre una maggiore velocità della CPU (con miglioramento del 35% rispetto a Gen1) e della GPU (con miglioramento del 25%), oltre ad una migliore efficienza energetica. Per quanto riguarda la dotazione RAM abbiamo un setup fino a 16GB con possibilità di espanderla virtualmente tramite MemoryBoost.

Il display è di tipo AMOLED 2K A+ da 6,7 pollici a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0 che restituisce agli utenti un’immagine dai colori brillanti e vivaci. Infine, il sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e la batteria dual-cell da 5000 mAh garantiscono tempi di utilizzo prolungati.

OnePlus 11 5G rinnova la storica collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, offrendo un sistema a tripla fotocamera che cattura in modo naturale la bellezza di ogni momento. La scocca posteriore del telefono è dotata di un sensore principale IMX890 da 50MP, un sensore ultra-wide IMX581 da 48MP e un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP per ritratti in qualità DSLR.

OnePlus Buds Pro 2

Sono state presentate anche le nuove OnePlus Buds Pro 2 che verranno lanciate a fianco del One Plus 11 5G. Grazie all’algoritmo di rendering spaziale OnePlus offrono un’esperienza audio spaziale personalizzata, garantendo un campo sonoro più ampio e multidimensionale. Inoltre, la sorgente sonora stereo offre un effetto di rendering spaziale del suono, grazie anche alla presenza di un algoritmo di stereo upmixing sviluppato in proprio. Le cuffie OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), che elimina il rumore ambientale fino a 48dB.

Infine, un sensore IMU a sei assi ad alta precisione monitora la posizione della testa dell’utente per ricalibrare l’audio in modo da offrire sempre un’esperienza di alta qualità.

Troviamo poi i doppi driver MelodyBoost sono stati creati in collaborazione con Dynaudio per offrire una qualità audio stereo anche in semplici auricolari. Il driver da 11 mm offre una migliore gestione delle basse frequenze per bassi più profondi, pieni e dinamici, mentre il driver da 6 mm offre una gamma sonora più ampia e suoni più chiari. Il design da 11 mm + 6 mm utilizza diaframmi in polimero di cristallo con bordi e cupole separati per migliorare il bilanciamento e il tono.

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale, con la possibilità di effettuare ricariche aggiuntive all’interno della custodia. Infine, le OnePlus Buds Pro 2 supportano la dual connection e la tecnologia Bluetooth 5.3. LE.

Disponibilità

OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2 saranno disponibili in Cina a partire dal 9 gennaio 2023. Entrambi i prodotti saranno inoltre lanciati sul mercato globale il 7 febbraio 2023, insieme ad altre novità firmate OnePlus.

