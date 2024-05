A partire dal 16 maggio, un gruppo selezionato di sviluppatori e early adopter avrà il privilegio di immergersi in un’esperienza esclusiva, avendo accesso anticipato alle nuove funzionalità e alle interfacce API tramite la versione per sviluppatori di OxygenOS basata su Android 15 Beta 1, appositamente ottimizzata per i dispositivi OnePlus.

Android 15 è stato progettato per ottimizzare sia l’esperienza fotografica che multimediale degli utenti. Inoltre, introduce miglioramenti nella connettività e offre agli sviluppatori nuove API per la creazione di applicazioni avanzate. Il sistema operativo presenta anche funzionalità come Low Light Boost e nuove estensioni come i controlli della fotocamera in-app, mettendo a disposizione degli utenti gli strumenti e l’hardware necessari per esprimere appieno la loro creatività. Inoltre, la piattaforma viene aggiornata per garantire alle applicazioni l’accesso ai più recenti progressi nella comunicazione, permettendo un’esperienza NFC ancora più fluida.

Android 15 Beta 1 sarà disponibile per il più recente modello di punta della gamma OnePlus, il OnePlus 12, e per il dispositivo pieghevole OnePlus Open. Con prestazioni rapide e fluide, un display di prim’ordine e incredibili capacità fotografiche, OnePlus 12 e OnePlus Open mirano a offrire agli utenti di tutto il mondo prestazioni di altissimo livello.

Gli sviluppatori possono trovare ulteriori dettagli e provare la versione per sviluppatori di OxygenOS basata su Android 15 Beta 1 a questo link.

