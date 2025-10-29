OnePlus si prepara a lanciare il suo nuovo OnePlus 15 con presentazione ufficiale fissata tra poco più di due settimane, per la precisione il il 13 novembre 2025. Il dispositivo segna un salto generazionale in termini di prestazioni, intelligenza e design, portando con sé OxygenOS 16, soluzioni AI personalizzate e un comparto fotografico potenziato.

Prestazioni e intelligenza potenziate

Quello che sappiamo di OnePlus 15 è che debutterà con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno dei processori più avanzati sul mercato. In abbinamento a 16GB di RAM LPDDR5X Ultra+ con velocità di 10.667 Mbps, il dispositivo promette un’esperienza fluida e reattiva su ogni fronte.

Il rinnovatoOxygenOS 16introduce funzionalità AI pensate per migliorare l’interazione quotidiana: strumenti linguistici intelligenti, integrazione profonda conGoogle Gemini, supporto avanzato all’imaging e l’ineditoPlus Mind, un assistente contestuale capace di imparare dalle abitudini dell’utente e di fungere da vera memoria aumentata. Attraverso l’integrazione diMind Space, l’utente può richiamare informazioni e agire rapidamente sui propri dati salvati in precedenza.

Fotografia computazionale con DetailMax Engine

La fotografia resta al centro della filosofia OnePlus, e con il nuovoDetailMax Engineil brand ridefinisce i limiti del mobile imaging. Le novità principali includono:

Modalità Ultra-Clear 26MP : unisce più scatti da 12MP con un singolo frame da 50MP, producendo immagini finali da 26MP, ideali per dettagli complessi come tessuti o paesaggi.

: unisce più scatti da 12MP con un singolo frame da 50MP, producendo immagini finali da 26MP, ideali per dettagli complessi come tessuti o paesaggi. Clear Burst : modalità di scatto fino a 10 fotogrammi al secondo , con tecnologia dual-exposure anti-blur che cattura esposizioni diverse simultaneamente per immagini nitide anche in movimento.

: modalità di scatto fino a , con tecnologia che cattura esposizioni diverse simultaneamente per immagini nitide anche in movimento. Clear Night Engine: sfrutta Dual Analog Gain per foto notturne luminose e naturali, riducendo il rumore e migliorando la fedeltà cromatica nelle scene a bassa luminosità.

Design sofisticato e materiali resistenti

Sappiamo anche che il nuovo OnePlus 15 sarà disponibile in tre colorazioni dal carattere distintivo:

Infinite Black : vetro opaco premium resistente alle impronte.

: vetro opaco premium resistente alle impronte. Sand Storm : composito in fibra di vetro con cornice in metallo MAO, più duro del titanio.

: composito in fibra di vetro con cornice in metallo MAO, più duro del titanio. Ultra Violet: rivestimento ottico a doppio strato che cambia tonalità dal viola allo zaffiro secondo la luce.

Partnership con DJI e offerte di lancio

Per i content creator, OnePlus ha annunciato una collaborazione con DJI, portando in bundle in edizione limitata il gimbal Osmo Mobile 7, compatto e ideale per riprese stabili e cinematografiche. Secondo l’azienda, la collaborazione con DJI nasce dalla volontà condivisa di offrire performance di livello professionale attraverso tecnologie avanzate. L’Osmo Mobile 7, dotato di stabilizzazione di settima generazione e ActiveTrack 7.0, rappresenta lo strumento perfetto per sfruttare al massimo le potenzialità video del nuovo OnePlus 15.

Bonus Preordini

Chi preordina OnePlus 15 su OnePlus.com fino al 13 novembre versando €99 potrà ottenere uno sconto extra di €50, cumulabile con altre promozioni e regali esclusivi del valore fino a €349, tra cui Osmo Mobile 7, OnePlus Watch 3, Pad Lite e Buds Pro 3 (fino a esaurimento scorte). Inoltre i primi 100 acquirenti del giorno del lancio riceveranno in omaggio l’Osmo Mobile 7 e altri premi speciali.

Pop-up in Europa

Per celebrare il lancio, OnePlus organizzerà una serie di eventi pop-up in diverse città europee, dove gli utenti potranno provare lo smartphone dal vivo:

Helsinki , 13 novembre – Valkoinen Sali

, 13 novembre – Valkoinen Sali Amsterdam , 13 novembre – Magna Plaza

, 13 novembre – Magna Plaza Londra , 17 novembre – Kachette Annex

, 17 novembre – Kachette Annex Parigi , 21 novembre – Place des Vosges

, 21 novembre – Place des Vosges Cracovia , 22 novembre – Centrum Handlowe Bonarka

, 22 novembre – Centrum Handlowe Bonarka Madrid, 26 novembre – Calle de Goya, 36

Le specifiche tecniche complete e i prezzi ufficiali saranno svelati durante l’evento mondiale che si terrà il 13 novembre 2025.

