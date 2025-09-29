OnePlus ha ufficialmente confermato il lancio globale del suo nuovo flagship, il OnePlus 15, che arriverà anche nella inedita colorazione Sand Storm, ispirata alle dune del deserto. Oltre al nuovo look, lo smartphone introduce una vera e propria innovazione tecnologica nel design: è infatti il primo device al mondo a utilizzare la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) di livello aerospaziale applicata al telaio centrale e agli elementi decorativi del comparto fotografico.

Un design resistente e raffinato

La variante Sand Storm unisceminimalismo ed estrema robustezza. Grazie al rivestimento ceramico ottenuto con plasma ad alta tensione, il telaio del OnePlus 15 risulta3,4 volte più duro dell’alluminioe1,3 volte più resistente del titanio, con un processo produttivo eco-compatibile. Il retro infibra di vetro ultraleggeracompleta il design, offrendo una finitura elegante al tatto e una presa stabile e confortevole.

Potenza di nuova generazione

Il OnePlus 15 non si limita all’estetica. Il flagship rappresenta un vero salto generazionale, essendo tra i primi smartphone al mondo a integrare la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile. Insieme al nuovo sistema di raffreddamento sviluppato in-house, questo chipset garantisce prestazioni elevate e stabili su ogni tipo di utilizzo: gaming, multitasking e intelligenza artificiale.

Il design, completamente rivisto, mira a trasmettere un caratterepremium, pulito e minimalista, consolidando l’identità della serie OnePlus nella fascia alta del mercato.

Disponibilità

OnePlus svelerà ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e sul prezzo del OnePlus 15 nelle prossime settimane, in vista del lancio globale ufficiale. Alcuni post su Weibo sembrano puntare al 27 Ottobre come data di lancio ma si tratta ancora di una notizia da prendere con le pinze.

