L’intelligenza artificiale diventa ancora più personale con Plus Mind, il nuovo strumento AI annunciato da OnePlus e disponibile da oggi con l’aggiornamento software dedicato alla serie OnePlus 13. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: aiutare gli utenti a non dimenticare nulla, trasformando ogni informazione in un ricordo utile, organizzato e facilmente recuperabile.

Plus Mind è una risposta concreta al sovraccarico informativo della vita moderna. Progettato per diventare un vero e proprio assistente personale integrato nello smartphone, lo strumento consente di catturare qualsiasi contenuto sullo schermo – testi, immagini, pagine web, post social – e archiviarlo in modo smart, accessibile e sicuro.

Un gesto, mille possibilità

Dopo il debutto sulla serie OnePlus Nord 5 (dove si attivava tramite un tasto fisico), Plus Mind arriva ora sui top di gamma OnePlus 13 e 13R con un’interazione ancora più semplice: basta uno swipe verso l’alto con tre dita per attivare la funzione, invertendo il gesto tradizionale dello screenshot.

Questo gesto intelligente consente di inviare istantaneamente il contenuto a Plus Mind, che lo analizza e lo interpreta, suggerendo azioni utili come salvare una data in calendario, impostare un promemoria o aggiungere un contatto. Tutto ciò che viene catturato viene archiviato nel Mind Space, una nuova area digitale all’interno del dispositivo accessibile dalle app o dalla barra di ricerca AI, con uno swipe verso il basso dalla schermata Home..

Organizzazione e comprensione con l’AI OnePlus

Il Mind Space è molto più di una semplice cartella: sfrutta l’AI per comprendere il contenuto, estrarre informazioni chiave, tradurre testi, generare parole chiave e persino fornire descrizioni riassuntive. Questo rende ogni contenuto catturato non solo archiviato, ma anche ricercabile e contestualizzato.

Alcuni esempi pratici:

Scatto di un poster → Plus Mind rileva la data e propone di salvarla sul calendario, archiviando i dettagli dell’evento.

→ Plus Mind rileva la data e propone di salvarla sul calendario, archiviando i dettagli dell’evento. Screenshot di un articolo o una vetrina online → l’AI analizza i look presenti e salva i riferimenti per un accesso immediato futuro.

→ l’AI analizza i look presenti e salva i riferimenti per un accesso immediato futuro. Messaggi, note, pagine web → tutto può essere recuperato con ricerche intuitive in linguaggio naturale.

Una visione di AI pensata per le persone

Il lancio di Plus Mind è parte integrante della strategia AI che OnePlus ha avviato nel 2025, con l’obiettivo di creare strumenti su misura per le esigenze reali degli utenti. Per farlo, l’azienda ha condotto centinaia di interviste in tutto il mondo, ascoltando aspettative, paure e desideri legati all’intelligenza artificiale.

Il risultato è una visione concreta e chiara: ogni dispositivo OnePlus deve capire meglio chi lo utilizza e agire in modo proattivo per semplificare la vita quotidiana, favorire la creatività e ottimizzare il tempo.

Le altre novità AI in arrivo

Oltre a Plus Mind, OnePlus sta distribuendo o preparando altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tutte progettate per rendere l’esperienza utente più ricca, efficiente e fluida:

AI Translation

Riunisce tutti gli strumenti di traduzione – testo, voce, fotocamera e schermo – in un’unica interfaccia. Pensato per viaggiare, comunicare e imparare lingue in tempo reale.

Riunisce tutti gli strumenti di traduzione – testo, voce, fotocamera e schermo – in un’unica interfaccia. Pensato per viaggiare, comunicare e imparare lingue in tempo reale. AI Search

Permette di cercare in linguaggio naturale tra file, impostazioni, appunti e calendari. Integrato con Plus Mind, rende ogni ricerca semplice, precisa e rapida.

Permette di cercare in linguaggio naturale tra file, impostazioni, appunti e calendari. Integrato con Plus Mind, rende ogni ricerca semplice, precisa e rapida. AI Reframe

Ottimizza la composizione delle foto analizzando automaticamente i soggetti e proponendo alternative di inquadratura esteticamente più efficaci.

Ottimizza la composizione delle foto analizzando automaticamente i soggetti e proponendo alternative di inquadratura esteticamente più efficaci. AI Perfect Shot

Pensato per i selfie e le foto di gruppo: corregge occhi chiusi, migliora le espressioni facciali e crea lo scatto perfetto anche con gruppi numerosi (fino a 20 persone).

Disponibilità

Plus Mind è disponibile gratuitamente da oggi per la serie OnePlus 13, con il nuovo aggiornamento software già in distribuzione. Il rollout per i modelli OnePlus 13 e OnePlus 13R sarà completato nelle prossime settimane, in base alle regioni.

Con questo nuovo strumento, OnePlus conferma il proprio impegno nel costruire un’intelligenza artificiale centrata sull’utente, rispettosa della privacy e capace di offrire un’esperienza di utilizzo più naturale, personalizzata e utile.

Per saperne di più su Plus Mind e su tutte le funzionalità AI firmate OnePlus, è possibile visitare il sito ufficiale:

👉 https://www.oneplus.com/oneplus-ai

