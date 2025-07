Stanco dello scroll infinito? OnePlus presenta Brain Rot Blaster, un web game retro-futuristico pensato per combattere i cliché tossici del mondo digitale… e che si autodistrugge dopo una sola partita.

Il gioco, disponibile da oggi, è una risposta creativa a un problema reale: secondo una ricerca OnePlus, gli italiani perdono in media due giorni al mese immersi nello scroll compulsivo. Per rompere questo ciclo, il brand ha creato uno sparatutto FPS “one-and-done”, in cui affrontare le peggiori caricature del web: dalle notizie catastrofiche al guru del benessere tossico, dal fanatico delle criptovalute al complottista col cappello di stagnola. Gli utenti possono giocare a Brain Rot Blaster a questo link.

Nel gioco, i nemici da abbattere sono:

I “Neg News Readers” , portatori seriali di notizie negative

, portatori seriali di notizie negative La “Reality TV Chick” , influencer esasperata e piena di glitter

, influencer esasperata e piena di glitter Il “Blockchain Bro” , ricco (forse), saccente (sicuramente), con 0,3 Bitcoin nel portafoglio

, ricco (forse), saccente (sicuramente), con 0,3 Bitcoin nel portafoglio Il “Cospirazionista Tin Foil Hat” , ossessionato da forum oscuri e UFO

, ossessionato da forum oscuri e UFO Il “Wellness Guru” , che fluttua tra latte al matcha e perfezione irraggiungibile

, che fluttua tra latte al matcha e perfezione irraggiungibile L’”Hybrid Athlete” , maniaco delle performance con selfie post-allenamento

, maniaco delle performance con selfie post-allenamento L’”Alpha Dog”, nostalgico della mascolinità e fanatico dei sigari

Tutti personaggi ispirati ai contenuti più tossici del web, identificati da un sondaggio condotto da OnePlus: notizie negative (26%), gossip su celebrity (20%), consigli finanziari non richiesti (19%), benessere irrealistico (18%) e fake news (16%).

Dr.ssa Linda Papadopoulos, Psicologa Comportamentale, ha commentato:

“Ciò che colpisce maggiormente nei dati raccolti da OnePlus è l’enorme portata del problema: le persone passano l’equivalente di due interi giorni al mese scrollando contenuti angoscianti, per poi chiedersi perché si sentano esauste. È un classico meccanismo di coping disfunzionale: prendiamo il telefono per trovare conforto nell’incertezza, ma il flusso costante di informazioni negative aumenta i livelli di stress e distrugge la capacità di concentrazione.

Secondo la ricerca, il 40% degli italiani scrolla a letto, e il 9% ha difficoltà a dormire per colpa dello smartphone. Quasi la metà degli intervistati ha espresso il desiderio di “avere più tempo nelle proprie giornate” – ma quel tempo viene spesso inghiottito dallo scroll senza fine.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha aggiunto:

“Gli italiani perdono un intero weekend al mese a scrollare senza fine, e quasi metà degli italiani (42%) vorrebbe avere più ore nelle proprie giornate. OnePlus ha deciso di intervenire lanciando Brain Rot Blaster, un gioco satirico che fa da specchio alle nostre abitudini digitali. Come il gioco, il OnePlus Nord 5 aiuta gli utenti a spezzare il ciclo dello scroll, liberare la creatività e vivere secondo il nostro motto Never Settle.”

Il gioco è anche una vetrina per il nuovo OnePlus Nord 5, lo smartphone ideato per chi vuole rompere il ciclo della distrazione digitale. Lanciato l’8 luglio, è pensato per la creatività e la produttività, grazie a:

Fotocamera frontale da 50 MP perfetta per i content creator

perfetta per i content creator Display AMOLED da 144 Hz

Batteria da 7000 mAh con ricarica 80W SUPERVOOC

con ricarica 80W SUPERVOOC Funzioni AI integrate come AI Summary, AI Translate e Open Canvas+

come AI Summary, AI Translate e Open Canvas+ Plus Key per accedere rapidamente alle funzioni più usate

Gli utenti possono acquistare il OnePlus Nord 5 e giocare a Brain Rot Blaster a questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!