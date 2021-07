OnePlus ha da poco rinnovato il suo medio di gamma ed è pronta a lanciare sul mercato il OnePlus Nord 2 5G. Lo farà esattamente il 28 luglio: riuscirà a replicare il successo ottenuto dal suo predecessore?

OnePlus Nord 2 – Caratteristiche e differenze con il medio di gamma dello scorso anno

il nuovo arrivato rappresenta un passo in avanti rispetto al modello dello scorso anno. Qualcuno potrebbe pensare che le novità non siano poi così tante, ma se si guarda con attenzione i miglioramenti sono stati diversi, forse grazie anche alla nuova sinergia tra OnePlus e Oppo. Facciamo un confronto tra le schede tecniche di OnePlus Nord e OnePlus Nord 2 5G:

OnePlus Nord OnePlus Nord 2 5G Data di lancio 01/03/2020 22/07/2021 Prezzo di listino 399 € 399 euro Recensione — — Sistema Operativo Android Android Versione Sistema Operativo Android 10 OxygenOS 10.5 Android 11 OxygenOS 11.3 Peso 184 grammi 189 grammi Water proof Dimensioni 158.9mm x 73.2mm x 8.25mm CPU Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kyro 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kyro 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kyro 475 Silver Dimensity 1200 MediaTek MT6893 1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 620 Mali-G77 MC9 RAM (GB) 8 GB 6 GB Memoria interna (GB) 128 GB 128 GB Supporto Micro SD Pollici Display 6.44 6.43 Densità Display 408 409 Tipologia Display Fluid AMOLED colori più di 16 milioni Gorilla Glass 5 Fluid AMOLED colori 16 milioni Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel 1080 x 2400 pixel Refresh Rate — — Megapixel Fotocamera 48 — Sensore Fotocamera F 1.75 + F 2.25 + F 2.4 + F 2.4 Stabilizzazione Ottico / Digitale — Flash Fotocamera — — HDR Autofocus Fotocamera Frontale — — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.1 con A2DP/LE/aptX 5.2 con A2DP/LE/aptX Infrarossi — — USB NFC GPS Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Barometro Temperatura Umidità Impronta Digitale Gesture Riduzione Rumore Accelerometro Prossimita Giroscopio Bussola Radio FM Tv Uscita TV Tipo Batteria LiPo LiPo Capacita batteria (mAh) 4115 4500 SAR EU — — Autonomia — —

OnePlus Nord 2 5G riafferma il nostro impegno a condividere la grande tecnologia con il mondo. Con i progressi fatti nel campo delle tecnologie degli smartphone anche nella fascia media, ora siamo in grado di offrire esperienze premium su dispositivi più accessibili. Siamo fiduciosi che Nord 2 sia un degno successore dell’originale OnePlus Nord.

Queste sono state le parole di Pete Lau, fondatore di OnePlus, al momento della presentazione del nuovo dispositivo. OnePlus Nord 2 5G adotta un processore totalmente diverso dal prodotto dello scorso anno. MediaTek, infatti, ha sostituito Qualcomm, e lo ha fatto con il nuovo chipset Dimensity 1200-AI. Realizzato a 6 nm, il nuovo processore ha un’architettura ARM A78 che consente di ottenere prestazione della CPU del 65% più veloci e della GPU del 125% in più rispetto al modello precedente.

Il display è da 6,43 pollici, un OLED con refresh rate a 90 Hz, soluzione che è stata apprezzata particolarmente all’uscita del primo Nord. Il nuovo display è dotato delle funzionalità Color Boost e AI Resolution Boost, che migliorano i colori e la risoluzione delle app più utilizzate.

Un miglioramento significativo rispetto al passato lo troviamo nel comparto fotografico, innestato in una scocca che riprende le linee della famiglia ammiraglia OnePlus 9. Il sensore principale è un Sony IMX766 da 50 MP, dotato della funzione Nightscape Ultra, utile per scattare foto luminose anche in condizione di scarsa luminosità. E’ presente anche un secondo sensore da 8MP con ottica grandangolare (FOV 119,7 gradi).

Novità importanti si trovano sulla tecnologia della batteria. La soluzione a doppia cellula da 4500 mAh permette al OnePlus Nord 2 di ricaricare da 0 al 100% in meno di 35 minuti, grazie alla tecnologia Warp Charge da 65W. Non manca infine il doppio slot per schede SIM, il supporto alla rete 5G ed il feedback tattile Haptics 2.0.

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile in due colorazioni, Blue Haze e Grey Sierra, a partire dal 28 luglio 2021. La versione da 8GB di RAM con 128 GB ROM sarà disponibile a partire da 399 euro, mentre quella da 12 GB di RAM con 256 GB ROM sarà disponibile da 499 euro.

L’azienda ha cercato di lavorare sugli aspetti deboli del precedente modello e ha tirato fuori dal cilindro un prodotto completo e posizionato al giusto prezzo. Forse riuscirà anche ad entrare nella nostra esclusiva guida ai migliori smartphone!

