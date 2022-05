A partire da oggi, sarà possibile acquistare i tre nuovi prodotti della serie OnePlus Nord – il flagship killer OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e le OnePlus Nord Buds – su OnePlus.com e Amazon.

OnePlus Nord 2T 5G

Disponibile a partire da 409 euro, OnePlus Nord 2T 5G è l’attesissimo successore dell’amato flagship killer OnePlus Nord 2 5G. Il dispositivo è dotato della ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W, che alimenta una batteria dual-cell da 4.500 mAh, garantendo un giorno di autonomia in soli 15 minuti di ricarica, mantenendo basse le temperature.

Il dispositivo è inoltre alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 1300, che garantisce prestazioni fluide e veloci e porta ad un livello di qualità superiore, per la prima volta su un telefono OnePlus Nord, anche la fotografia in condizioni di scarsa luminosità. Infine, presenta altre caratteristiche di livello flagship come la tripla fotocamera AI-powered con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), il sensore frontale da 32 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e il display FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e supporto HDR10+.

One Plus 2 CE 2 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile a soli 309 euro, prezzo che rende l’esperienza OnePlus più accessibile che mai. Il dispositivo offre un chipset veloce ed efficiente, un display da 120 Hz a risparmio energetico e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

La combinazione del display FHD+ da 6,59″ con lo Snapdragon 695 5G, scelto per la sua elevata efficienza energetica, rende OnePlus Nord CE 2 Lite 5G un telefono eccezionale per l’uso quotidiano. È infine dotato di una tripla fotocamera AI-powered e di una batteria in grado di alimentare il dispositivo per oltre 20 ore di streaming video con una carica completa.

Entrambi i dispositivi vengono forniti di OxygenOS 12.1 e riceveranno 2 importanti aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

One Plus Nord BUDS

Infine, le OnePlus Nord Buds rendono disponibile una tecnologia audio premium al prezzo competitivo e accessibile di soli 49 euro. Grazie ai driver dinamici in titanio da 12,4 mm, al supporto Dolby Atmos e all’ottima durata della batteria, consentono un’esperienza audio eccezionale anche in movimento.

Offrono 30 ore di riproduzione con una singola carica combinata, 7 ore di riproduzione con una singola carica e, con una ricarica rapida di 10 minuti, altre 5 ore di riproduzione audio. La durata della batteria di OnePlus Burds Nord, combinata alla certificazione IP55, rende possibile godere di giochi, musica e audio in qualsiasi situazione.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2T 5G è disponibile nelle due varianti colore – Gray Shadow e Jade Fog – nella versione da 8+128 GB a 409 Euro, e in Gray Shadow nella versione da 12+256 GB a 509 Euro.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile nelle due varianti colore – Blue Tide e Black Dusk – nella versione da 6+128 GB al prezzo di 309 Euro.

Infine, le OnePlus Nord Buds sono in vendita al prezzo di 49 Euro.

