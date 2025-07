Dopo il debutto globale, OnePlus presenta ufficialmente in Italia il nuovo OnePlus Pad Lite, un tablet progettato per offrire un’esperienza completa a un prezzo accessibile. Pensato per l’intrattenimento, lo studio e la produttività quotidiana, il Pad Lite sarà in preordine dal 4 agosto su oneplus.com e in vendita dal 14 agosto.

Design leggero e raffinato

Disponibile nella tonalità Aero Blue, elegante e rilassante, il OnePlus Pad Lite si distingue per un design sottile (7,39 mm) e leggero (530 g), perfetto per essere portato ovunque.

Sono disponibili due configurazioni:

Modello Prezzo 6GB RAM + 128GB Wi-Fi €229 8GB RAM + 128GB con LTE integrato €259

Esperienza immersiva, audio cinematografico

Il display da 11 pollici supporta oltre un miliardo di colori, offrendo immagini vivide e dettagliate. L’audio è garantito da quattro speaker stereo con tecnologia Hi-Res e Omnibearing Sound Field, per un suono ricco e avvolgente

Con una batteria da 9.340 mAh e ricarica rapida da 33W, puoi affrontare l’intera giornata tra studio, serie TV, navigazione e giochi, senza dover ricaricare continuamente.

Con OxygenOS 15.0.1, la produttività è più fluida grazie a Open Canvas, mentre le funzionalità di condivisione tra dispositivi – come Screen Mirroring, Clipboard Sharing, Quick Share per Android e O+ Connect per iOS – rendono tutto più semplice.

Per i più piccoli, ci sono Google Kids Space e Modalità Bambini, per un uso sicuro e controllato.

🎁 Offerte lancio (fino al 31 agosto 2025)

Preordina il tuo OnePlus Pad Lite dal 4 agosto suoneplus.come porta a casa molto più di un semplice tablet.

Sconto immediato di €30 acquistando su oneplus.com

acquistando su oneplus.com Regalo incluso nel preordine (fino a esaurimento scorte): Custodia Folio (valore €34,99) oppure Adattatore SUPERVOOC 80W Type-A (valore €39,99)

(fino a esaurimento scorte): Ulteriore sconto di €30 con la permuta di un vecchio dispositivo

👉 Risparmio totale fino a €60

con la 👉 Risparmio totale fino a €60 Custodia Folio OnePlus Pad Lite – €34,99

