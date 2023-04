Il tablet di One Plus è da poco stato presentato e può essere già vostro in accesso anticipato grazie alle offerte early bird che permettono di ricevere anche alcuni omaggi.

Ideata per premiare i più entusiasti della community OnePlus, l’offerta Early Bird è disponibile dal 10 al 24 aprile e in esclusiva su oneplus.com, con disponibilità limitate.

L’offerta Early Bird è pensata per premiare i primi appassionati che riserveranno il proprio tablet OnePlus e permette di ricevere un adattatore SUPERVOCC 80W e la possibilità di scegliere tra tre accessori must-have: la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio.

Toumas Lampen, European Head of Strategy, OnePlus ha spiegato:

“All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato il nostro primo tablet, il OnePlus Pad, che rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso per costruire una vita digitale migliore. I feedback ricevuti finora dalla nostra community sono stati a dir poco incredibili. Per festeggiare, abbiamo creato un’imperdibile offerta Early Bird per il Pad di OnePlus che offre gratuitamente i suoi migliori accessori. Non vediamo l’ora che possiate unirvi a noi e cogliere questa imperdibile occasione!”

One Plus Pad

OnePlus Pad è dotato di chipset MediaTekDimensity9000, un SoC a 4 nm con CPU octa-core fino a 3.05 GHz e GPU Mali-G710. Ad affiancarlo ci sono 8/12 GBdi RAM e128/256 GBdi storage mentre la batteria è a doppia cella da9.510 mAhcon ricarica rapida Super VOOC da67Wche lo carica in 80 minuti.

In vendita troveremo due varianti:Wi-Fi e 5G. Oltre a questo la connettività integra il Bluetooth 5.1 e ingresso mini-jack per le cuffie, mentre per le fotocamere c’è un sensore principale da13 MP(con flash LED) e una selfie camera da8 MP. La multimedialità è supportata anche da speaker stereo con tecnologia Omni Bearing Sound Field, pensata per direzionare il suono in base alla direzione dello schermo.

Il OnePlus Pad è il primo tablet del brand e combina un’esperienza estremamente veloce e fluida con una riproduzione di immagini e un design straordinari. Grazie alla connettività 5G e alla batteria di lunga durata, il OnePlus Pad è la scelta giusta per vivere una perfetta esperienza Never Settle nel 2023. OnePlus annuncerà i prezzi a livello globale il 25 aprile, mentre a partire dal 28 aprile sarà possibile effettuare il pre-order.

Offerta Early Bird, come fare:

Per usufruire dell’offerta Early Bird, basta andare su oneplus.com per iniziare il processo di ordine.

Al momento dell’acquisto, tutti i clienti riceveranno automaticamente a carrello un adattatore OnePlus SUPERVOCC 80W e potranno scegliere un accessorio gratuito tra la tastiera magnetica OnePlus, il OnePlus Stylo o la custodia OnePlus Folio.

Dopo la selezione degli accessori, ai clienti verrà richiesto di pagare il deposito rimborsabile di €99 per confermare la prenotazione.

Il 25 aprile, tutti i clienti che hanno usufruito dell’offerta Early Bird riceveranno una notifica per saldare l’importo residuo entro il 28 aprile e confermare così il pre-ordine.

I termini e le condizioni completi e gli ulteriori sconti parte dell’offerta Early Bird sono disponibili sul sito web oneplus.com qui: https://www.oneplus.com/it/buy-oneplus-pad

