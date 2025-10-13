OPPO ha presentato oggi per il mercaot Italiano il nuovo A6 Pro 5G, uno smartphone che ridefinisce completamente i parametri della fascia media. Con una batteria da 6.500 mAh, protezione IP69 e resistenza di grado militare, questo dispositivo promette di essere il compagno ideale per chi non accetta compromessi e soprattutto per chi non vuole alleggerire troppo il portafoglio., dal momento che stiamo parlando di un prezzo di listino di 299€ più alcune promo lancio che rendono l’offerta più appetibile.

Come ha sottolineato Eason Xu, Product Marketing Manager di OPPO: “La serie OPPO A6 Pro è la serie A più potente di sempre, spingendosi verso nuovi limiti in ogni aspetto, dal design e dalla qualità dello schermo alla fotocamera, batteria e prestazione complessiva.”

La batteria che non ti abbandona mai

Il cuore pulsante dell’A6 Pro è la sua rivoluzionaria batteria da 6.500 mAh, costruita con celle in grafite ad alta densità. I numeri dichiarati da OPPO parlano chiaro: 19,1 ore di riproduzione video, 37,4 ore di chiamate e 26,9 ore di conversazioni WhatsApp.​

Ma la vera innovazione risiede nella longevità: questa batteria mantiene oltre l’80% della capacità originale dopo 1.830 cicli di carica, equivalenti a più di cinque anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 80W completa il quadro, permettendo una ricarica completa in soli 50 minuti.

OPPO ha infatti portato tutto il know-how della famiglia Reno e Find X anche nella fascia bassa garantendo un’autonomia record e una longevita della batteria sopra la media.​​

Come ha dichiarato Lee Du, Senior Hardware Project Manager di OPPO: “Con A6 Pro 5G, abbiamo aumentato la capacità della batteria del 20%, offrendo un’esperienza migliorata a tutto tondo per tutti gli utenti.”

Resistenza senza compromessi

L’A6 Pro 5G porta la durevolezza a livelli estremi grazie alla certificazione IP69 che garantisce protezione totale contro acqua e polvere, resistendo anche a getti d’acqua ad alta pressione e temperature fino a 80°C. Il telaio centrale unibody e la lega di alluminio ad alta resistenza AM04 offrono una protezione strutturale testata fino a 1.000 piegature.​

Il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield protegge il display da graffi e urti, mentre all’interno un sistema di cuscinetti bionici a spugna assorbe gli impatti proteggendo componenti critici come fotocamere e batteria. Non sorprende che il dispositivo abbia ottenuto la certificazione di resistenza agli urti di livello militare MIL-STD-810H.

Nonostante la costruzione robusta, l’A6 Pro 5G non sacrifica l’eleganza come da tradizione OPPO. Il display AMOLED da 6,57 pollici offre una risoluzione 1.080 x 2.374 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit. Con un rapporto schermo-corpo del 93% e cornici ultrasottili da 1,67 mm, l’esperienza visiva risulta immersiva e coinvolgente.​

Il Trinity Engine e il Luminous Rendering Engine di ColorOS 15 garantiscono fluidità e stabilità del sistema, offrendo animazioni e transizioni tipiche dei dispositivi flagship.

​Con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 185 grammi, l’A6 Pro 5G combina poi robustezza e portabilità. La cornice unibody con texture metallica conferisce un aspetto premium, disponibile nelle eleganti colorazioni Lunar Titanium e Stellar Black.

Connettività intelligente: i test sul campo

OPPO ha condotto una campagna di test rigorosa in Italia per verificare le prestazioni di rete dell’A6 Pro. DalleDolomitiallastazione di Milano Greco Pirelli, i risultati sono stati sorprendenti.

Sulle Dolomiti, in condizioni di segnale difficile, l’A6 Pro ha completato l’upload di un video da 30MB suTikTok in soli 21,4 secondi, risultandotre volte più velocerispetto alla generazione precedente. SuInstagram, il caricamento dello stesso contenuto ha richiesto71,2 secondi, dimezzando i tempirispetto al predecessore.

A Milano Greco Pirelli, l’A6 Pro ha conquistato il primo posto in sei prove diverse. Nelle videochiamate WhatsApp ha registrato iltasso di lag più basso, con un miglioramento del14%rispetto al modello precedente. Nei test TikTok, ha caricato immagini in13,2 secondie video in72,8 secondi, traducendosi in vantaggi dell’8% e 54%rispettivamente.

La tecnologia AI LinkBoost 3.0 che abbiamo visto anche sulle serie Ren oe Find X ottimizza automaticamente le connessioni, mentre l’antenna AI Game migliora la ricezione durante il gaming in modalità orizzontale.​

Disponibilità e offerte di lancio

L’OPPO A6 Pro 5Gè disponibile da oggi nella configurazione8GB di RAM espandibilie256GB di storageal prezzo di299,99€su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori.

Per celebrare il lancio, fino al 31 dicembre 2025, acquistando su OPPO Store si riceve un anno di OPPO Care gratuito, con protezione schermo e estensione della garanzia. Inoltre, è possibile aggiungere un caricatore SUPERVOOC da 80W per il prezzo simbolico di 1€. A breve troverete anche la recensione su Techzilla.

