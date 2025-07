Per gli amanti della tecnologia e per chi desidera rinnovare il proprio smartphone o completare il proprio ecosistema smart, luglio è il mese perfetto per fare affari su OPPO Store. L’azienda lancia infatti una serie di promozioni speciali ogni weekend, affiancate da una giornata di sconti esclusivi il 17 luglio, in occasione dell’Emoji Day. Al centro dell’attenzione, l’amatissima Reno12 Series, ma anche tanti altri smartphone e accessori audio e tablet, tutti a prezzi eccezionali.

Weekend Flash Sales: ogni fine settimana un’occasione da non perdere

Nei weekend del 12-13, 19-20 e 26-27 luglio, OPPO Store offre una selezione esclusiva di sconti, pensata per soddisfare ogni tipo di esigenza, con offerte che uniscono design, intelligenza artificiale e performance affidabili. Tra le promozioni più interessanti:

OPPO Reno13 : a 389,99 euro – uno smartphone elegante e fluido, perfetto per l’uso quotidiano e chi cerca stile e potenza.

: a – uno smartphone elegante e fluido, perfetto per l’uso quotidiano e chi cerca stile e potenza. OPPO Reno12 : a 345,99 euro – con funzionalità AI evolute (AI Eraser, AI Clear Face), ideale per chi ama la fotografia smart e un design d’impatto.

: a – con funzionalità AI evolute (AI Eraser, AI Clear Face), ideale per chi ama la fotografia smart e un design d’impatto. OPPO Reno12 FS 5G : a 279,99 euro – con display OLED da 6,7”, tecnologia Splash Touch per l’uso con mani bagnate e ottime prestazioni anche in mobilità.

: a – con display OLED da 6,7”, tecnologia Splash Touch per l’uso con mani bagnate e ottime prestazioni anche in mobilità. OPPO Reno12 F 5G: a 219,99 euro – dotato del raffinato Cosmos Ring Design e scocca protetta da All-Round Armour, connettività veloce e design resistente.

Per chi preferisce la versione 4G, OPPO offre due alternative molto competitive:

Reno12 FS 4G : a 229,99 euro

: a Reno12 F 4G: a 189,99 euro

Entrambi conservano un’estetica curata e offrono funzionalità fotografiche avanzate come la modalità Ultra-Clear Camera e Ritratto Pro, per immagini nitide e naturali anche in movimento.

Chi è alla ricerca di un’opzione collaudata e ancora oggi di grande valore può puntare su:

OPPO Reno8 Pro: in promozione a 249,99 euro – affidabile, elegante, con prestazioni solide nella fascia media.

Auricolari in promozione: suono smart a piccoli prezzi

Anche l’audio fa parte dell’estate OPPO con una serie di auricolari true wireless in forte sconto, perfetti per ascoltare musica, gestire chiamate o godersi contenuti ovunque:

OPPO Enco Air 3 Pro (Green) : a 39,99 euro

: a OPPO Enco Air 3 (Purple) : a 29,99 euro

: a OPPO Enco Buds 2 Pro, Enco Buds 2 Black ed Enco Air 2 Pro: a 19,99 euro ciascuno – ideali per chi cerca qualità sonora e comfort senza spendere troppo.

Tablet OPPO in sconto: produttività e intrattenimento ovunque

Non solo smartphone: anche i tablet OPPO Pad sono protagonisti delle Flash Sales, con offerte dedicate a ogni esigenza:

OPPO Pad NEO LTE : a 229,99 euro

: a OPPO Pad NEO WiFi : a 199,99 euro

: a OPPO Pad 2: a 399,99 euro – ideale per un’esperienza multimediale avanzata, perfetto per chi lavora o studia in movimento.

17 luglio: l’Emoji Day celebra l’espressività con la Reno12 Series

Per un solo giorno, il 17 luglio 2025, OPPO festeggia il World Emoji Day con una promozione esclusiva sulla Reno12 Series, disponibile per 24 ore agli stessi prezzi delle Flash Sales. Una seconda possibilità per chi non riuscisse ad approfittare degli sconti nei weekend:

OPPO Reno12 : 345,99 €

: 345,99 € Reno12 FS 5G : 279,99 €

: 279,99 € Reno12 F 5G : 219,99 €

: 219,99 € Reno12 FS 4G : 229,99 €

: 229,99 € Reno12 F 4G: 189,99 €

Un’occasione perfetta per chi ama esprimersi con emoji e cerca uno smartphone in grado di trasformare ogni messaggio in un contenuto visivo, creativo e AI-powered.

Tecnologia accessibile, ogni giorno

Grazie alle Flash Sales di luglio e alle offerte per l’Emoji Day, OPPO dimostra ancora una volta la volontà di rendere l’innovazione accessibile a tutti, offrendo dispositivi dal design ricercato, intelligenti e affidabili a prezzi vantaggiosi, senza rinunciare alla qualità.

Per consultare l’elenco completo delle promozioni attive e acquistare i prodotti in sconto, basta visitare il sito ufficiale: https://www.oppostore.it/pages/promozioni

