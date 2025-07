OPPO continua a rafforzare la sua offerta nel segmento entry e mid-range con l’introduzione di OPPO A5 4G e OPPO A5X, due nuovi modelli della Serie A progettati per chi cerca affidabilità, resistenza e autonomia senza rinunciare a uno stile moderno e a funzionalità smart. Con una batteria da 6000mAh, ricarica rapida da 45W, ColorOS 15 basato su Android 15, certificazione IP65 e AI avanzata, i nuovi modelli si rivolgono a studenti, lavoratori, genitori e utenti di ogni età in cerca di un’esperienza fluida, completa e duratura. Vediamoli meglio insieme.

OPPO A5 4G: autonomia instancabile, resistenza e fluidità

Progettato per affrontare le sfide della quotidianità, OPPO A5 4G è uno smartphone pensato per chi cerca affidabilità, prestazioni durature e resistenza. Il punto di forza assoluto è la batteria da 6000mAh, che garantisce un’autonomia straordinaria e che, grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, raggiunge il 50% in appena 37 minuti. Un supporto essenziale per chi utilizza il telefono in modo intensivo, tra lavoro, studio e intrattenimento.

Sotto la scocca si trova il processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, costruito a 6nm, affiancato da 6GB di RAM espandibile fino a +6GB e 128GB di memoria interna, con possibilità di espansione fino a 1TB. Le prestazioni sono mantenute fluide e reattive nel tempo grazie al Trinity Engine, un sistema che ottimizza l’interazione tra RAM, CPU e ROM, supportato dalla certificazione di fluidità per 48 mesi.

Il display è un LCD HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 90Hz e luminosità massima di 1000 nit, perfetto per l’uso all’aperto. La speciale Modalità all’aperto combina luminosità aumentata, Ultra Volume Mode al 300% e GPS potenziato, garantendo visibilità e reattività anche in condizioni ambientali difficili.

Il design è robusto e curato nei dettagli: vetro temperato ultraresistente, protezione IP65 contro polvere e spruzzi, certificazione militare e la finitura OPPO Glow, elegante e anti-impronta. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore da 50MP + 2MP, una fotocamera frontale da 5MP, sensore di impronte laterale e tutte le funzionalità smart del nuovo ColorOS 15.

Scheda tecnica – OPPO A5 4G

Display : 6,67″ LCD HD+, 90Hz, 1000 nit

: 6,67″ LCD HD+, 90Hz, 1000 nit Processore : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (6nm)

: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (6nm) RAM : 6GB (espandibili +6GB)

: 6GB (espandibili +6GB) Archiviazione : 128GB (espandibili fino a 1TB)

: 128GB (espandibili fino a 1TB) Batteria : 6000mAh, ricarica rapida SUPERVOOC 45W

: 6000mAh, ricarica rapida SUPERVOOC 45W Fotocamere : Posteriore: 50MP + 2MP Frontale: 5MP

: Certificazioni : IP65, standard militare, Fluency Protection 48 mesi

: IP65, standard militare, Fluency Protection 48 mesi Sistema operativo : ColorOS 15 basato su Android 15

: ColorOS 15 basato su Android 15 Altre caratteristiche: sensore impronte laterale, OPPO Glow finish

OPPO A5X: intelligenza fotografica e resistenza in ogni contesto

OPPO A5X è la proposta ideale per chi dà priorità alla fotografia intelligente, senza rinunciare alla solidità strutturale e all’autonomia di lunga durata. La fotocamera frontale da 32MP con autofocus è supportata da una potente Suite Fotografica AI, che include strumenti evoluti come AI Eraser 2.0, Rimetti a Fuoco, Rimuovi Riflessi e Aumenta Nitidezza, trasformando ogni scatto in un risultato professionale, con pochi tocchi.

Come l’A5 4G, anche questo modello integra una batteria da 6000mAh, ricaricabile rapidamente tramite tecnologia SUPERVOOC da 45W, e monta il processore Snapdragon 6s Gen 1, con 4GB di RAM (espandibile fino a +4GB) e 128GB di memoria interna, anch’essa espandibile fino a 1TB.

Il display è sempre un LCD HD+ da 6,67” a 90Hz, ma con una marcia in più: la tecnologia Splash & Gloves Touch, che permette l’uso del touchscreen anche con le mani bagnate o indossando i guanti, rendendolo perfetto per lavorare all’aperto o in condizioni ambientali sfavorevoli.

A5X è certificato IP65, ha superato test militari di resistenza e pesa appena 193g con uno spessore di soli 7,99 mm, un design compatto che lo rende comodo da utilizzare ogni giorno. Completa la dotazione la doppia Nano SIM 4G e l’interfaccia ColorOS 15 con le ultime funzionalità di condivisione, AI e sicurezza.

📷 Scheda tecnica – OPPO A5X

Display : 6,67″ LCD HD+, 90Hz, 1000 nit, Splash & Gloves Touch

: 6,67″ LCD HD+, 90Hz, 1000 nit, Splash & Gloves Touch Processore : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (6nm)

: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (6nm) RAM : 4GB (espandibili +4GB)

: 4GB (espandibili +4GB) Archiviazione : 128GB (espandibili fino a 1TB)

: 128GB (espandibili fino a 1TB) Batteria : 6000mAh, ricarica rapida SUPERVOOC 45W

: 6000mAh, ricarica rapida SUPERVOOC 45W Fotocamere : Posteriore: 32MP Frontale: 5MP

: Certificazioni : IP65, test di resistenza militare, Fluency Protection 48 mesi

: IP65, test di resistenza militare, Fluency Protection 48 mesi Sistema operativo : ColorOS 15 basato su Android 15

: ColorOS 15 basato su Android 15 Altre caratteristiche: vetro temperato, doppia SIM 4G, spessore 7,99 mm, 193g

Prezzi, colori e disponibilità

I nuovi smartphone OPPO sono pronti a conquistare il mercato italiano con prezzi accessibili e un design moderno, mantenendo l’impegno del brand per offrire qualità senza compromessi.

Modello Colorazioni disponibili Prezzo consigliato OPPO A5 4G Mist White, Dark Purple 179,99 € OPPO A5X Laser White, Black Blue 159,99 €

OPPO A5X è già disponibile presso OPPO Store, Amazon e principali retailer.

è presso OPPO Store, Amazon e principali retailer. OPPO A5 4G sarà disponibile nei prossimi giorni negli stessi canali.

Promo di lancio “Acquista Insieme”: tecnologia completa, prezzo imbattibile

Fino al 31 luglio 2025, OPPO attiva una promozione esclusiva per chi acquista uno dei due nuovi modelli. Aggiungendo un piccolo extra, sarà possibile portarsi a casa anche un accessorio fondamentale per completare l’esperienza:

🎁 Bundle disponibili:

Caricatore SUPERVOOC da 45W a solo 1 € in più rispetto al prezzo del device

a in più rispetto al prezzo del device Auricolari OPPO Enco Free2i a 9,99 € in più

Un’opportunità concreta per avere autonomia e audio di qualità a un prezzo eccezionale.

