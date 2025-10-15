OPPO svela ColorOS 16, prossima versione del sistema operativo che accompagnerà il debutto dell’attesissima Find X9 Series, con un focus su fluidità dell’interfaccia, automazioni intelligenti e continuità d’uso tra smartphone e computer, per un’esperienza più reattiva e coerente in ogni scenario quotidiano.

Fluidità rinnovata

Evolvendo le basi del Parallel Animation, ColorOS 16 introduce Seamless Animation, un linguaggio di movimento che collega in modo naturale ogni gesto a ciò che accade su schermo, dall’apertura delle app via Home, App Drawer o Global Search, allo switch tramite gesture e alla gestione dei widget. Le app di sistema rispondono “dal primo tocco”, mantenendo continuità visiva fino alla chiusura, così l’interazione risulta più prevedibile e piacevole.

ColorOS 16 ridefinisce l’interfaccia con un’estetica che richiama luci e ombre in ambienti naturali, privilegiando pulizia e leggibilità. Si possono impostare come sfondo Motion Photos o video, scegliere tra una gamma più ampia di font o lasciare che l’AI suggerisca stili tipografici coerenti con il background per una personalizzazione rapida e curata.

La nuova fluidità è abilitata da due tecnologie: Luminous Rendering Engine orchestra e renderizza in parallelo i componenti visivi, eliminando interferenze tra animazioni e preservando la scorrevolezza anche con molte transizioni simultanee. Trinity Engine ottimizza scenari più gravosi come gaming e multitasking, combinando interventi a livello di chip con allocazione dinamica delle risorse per stabilità di frame e migliore efficienza energetica anche sotto carico.

Performance per tutti

Oltre ai flagship, Project Breeze estende le ottimizzazioni ai device entry‑level, con interventi su gestione memoria, I/O e pipeline grafica per ridurre lag e tempi di risposta su hardware con specifiche più contenute, mantenendo l’esperienza reattiva a lungo termine.

Accanto alle funzioni Always‑On Display tradizionali, arriva l’AOD a pieno schermo: mostra lo sfondo della lockscreen insieme alle informazioni chiave e consente, con un singolo tap, una transizione graduale alla schermata di blocco completa, mantenendo uniformità cromatica e di profondità.

Tenendo premuto su icone o cartelle, è possibile ridimensionarle in più forme; il layout circostante si riadatta in tempo reale, con animazioni armonizzate dal Luminous Rendering Engine per evitare salti visivi. Il risultato è un homescreen più modulare, utile per priorità temporanee e diverse densità informative.

Editing foto e video con AI

La nuova Re‑Illuminazione AI migliora i ritratti in condizioni di scarsa luce bilanciando illuminazione e tono pelle con un tocco. Si integra con strumenti esistenti come AI Eraser, Rimetti a Fuoco e Rimuovi Riflessi, per rifiniture rapide senza app di terze parti. Il video editor potenziato “Master Cut” aggiunge ritaglio, velocità, musica, filtri e regolazioni manuali di contrasto, luminosità e saturazione, così si può chiudere un contenuto “ready to share” direttamente dallo smartphone.

Connettività cross‑device

Dopo Touch to Share e O+ Connect, ColorOS 16 amplia la continuità tra ecosistemi: O+ Connect supporta ora Mac e PC Windows, consentendo gestione file dal computer e controllo remoto del PC via smartphone per flussi di lavoro flessibili. Con Screen Mirroring si possono proiettare fino a cinque app del telefono e controllarle con mouse e tastiera, soluzione pratica in riunione, lezione o quando il device non è a portata di mano.

Disponibilità

ColorOS 16 unisce fluidità più coerente, strumenti AI pragmatici e integrazione tra dispositivi in un’unica piattaforma orientata alla produttività e alla creatività. Il debutto è previsto con la prossima Find X9 Series, con ulteriori dettagli su rollout e modelli compatibili in arrivo anche se come al solito è plausibile attendere un rollout graduale a partire dai flagship e andando verso i modelli mid ed entry-level.

