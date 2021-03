OPPO non si ferma un attimo e dopo il recente annuncio della nuova famiglia Oppo Find X3 ecco che allarga il suo ecosistema presentando le sue prime 2 smartband: stiamo parlando di OPPO Band Sport e Oppo Band Style.

Come può suggerire il nome, le due smartband sono molto simili ma si differenziano principalmente per il look e alcune funzionalità specifiche: OPPO Band Sport è sportivo e casual, OPPO Band Style è elegante e trendy. Nella confezione di vendita del modello Style sono inclusi due cinturini, così gli utenti potranno scegliere ogni giorno cosa indossare.

Sia OPPO Band Sport che OPPO Band Style sono dotati di diverse funzionalità come il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) anche in modo continuo oltre a 12 modalità di allenamento. Anche durante la notte OPPO Band, grazie alle funzioni dedicate al benessere psicofisico come il monitoraggio accurato del sonno, della frequenza cardiaca e il monitoraggio continuo della SpO2, sono specializzati nel rilevare i problemi del sonno e forniscono registrazioni e analisi complete.

Entrambe possono ricevere notifiche direttamente dallo smartphone connesso.

Durante un ciclo di sonno della durata di 8 ore, le smartband effettuano un monitoraggio non-stop della SpO2 per 28.800 volte, misurando completamente la saturazione di ossigeno del fisico dell’utente. Grazie al monitoraggio continuo della SpO2 e quello professionale del sonno, OPPO Band possono aiutare a sviluppare una corretta routine per il riposo notturno.

Entrambe le versioni possiedono un display full-color AMOLED da 1,1 pollici ed il sensor ottico per il rilevamento SpO2 e sono dotati di cardiofrequenzimetro, che grazie a un sensore integrato può monitorare la frequenza cardiaca dell’utente durante tutta la giornata.

Se la frequenza cardiaca diventa troppo alta, gli smartband emettono una vibrazione avvertendo così l’utente del battito cardiaco irregolare. OPPO Band misurano la frequenza cardiaca anche durante gli allenamenti e l’esercizio fisico, in questo modo gli utenti possono evitare il sovrallenamento e imparare a mantenere il ritmo migliore così da raggiungere gli obiettivi in modo corretto e sano.

Design versatile, perfetto per ogni stile

I nuovi smartband OPPO Band Sport e OPPO Band Style possiedono un design comodo, leggero e pratico, un look sportivo ed elegante per adattarsi meglio ad ogni circostanza. Ovviamente il modello sport è pensato maggiormente per le persone che si allenano di frequente mentre Oppo Style anche per lo stile di tutti i giorni.

OPPO ha anche lavorato ai quadranti degli OPPO Band, offrendo all’utente più di 40 diversi design e stili per la personalizzazione dei propri smartband. Inoltre, grazie al comodo design degli OPPO Band, il cinturino dei fitness tracker è regolabile secondo le proprie esigenze e per un massimo comfort.

12 modalità di allenamento e funzioni smart

Le nuove OPPO Band sono in grado di monitorare e tenere traccia di 12 modalità di allenamento differenti tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora.

Per gestire tutti i dati troviamo la companion app HeyTap Health di OPPO ( scaricabile gratuitamente dagli store ) che permette di raccogliere e catalogare tutti i dati raccolti.

OPPO Band permettono anche di ricevere le notifiche di messaggi e chiamate, controllare la riproduzione della musica e persino utilizzare la funzione “trova smartphone”.

Per quanto riguarda l’autonomia le nuove OPPO Band utilizzano un processore ad alte prestazioni e a basso consumo. La batteria è da 100mAh e gli smartband possono essere caricati completamente in solo un’ora e mezza.

Disponibilità e prezzi

OPPO Band Sport sarà disponibile nella colorazione Black mentre OPPO Band Style, che incorpora anche un richiamo raffinato in metallo intorno al display, sarà disponibile nelle colorazioni Black e Vanilla.

OPPO Band Sport e OPPO Band Style saranno disponibili in Italia nei prossimi giorni, su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo, al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 49,90€ e di 79,90€.

