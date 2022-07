Con l’arrivo dell’estate è ufficialmente iniziata la stagione dei concerti e dei festival : stadi, arene e parchi sono tornati ad ospitare migliaia di visitatori, facendo vivere loro momenti indimenticabili e godere di nuovo l’emozione di assistere alle performance dei propri cantanti preferiti.

Grazie a Find X5 Pro è possibile imprimerlo nella memoria, valorizzarlo e soprattutto poterlo rivivere anche in un secondo momento e questo grazie al grande impegno di OPPO nel migliorare le fotocamere di Find X5 Pro. Se siete curiosi qui trovate la nostra recensione.

Nello specifico OPPO Find X5 Pro introduce il chip MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging proprietario all’avanguardia, che consente di catturare le emozioni e immortalare i momenti più rari della quotidianità in qualsiasi momento. Ciascun volto della band apparirà nitido, definito e reale e, grazie ad OPPO Find X5 Pro, sarà possibile illuminare la scena rendendola visibile e limpida, come dalla prima fila.

Foto di Davide Marra ( Oppo Community ) con find X5Pro

L’ottima fotcamera grandangolare e ultra-grandangolare di Find X5 Pro, dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, dispongono anche di un sistema di stabilizzazione a cinque assi che riduce rumore e tremolio al minimo, rendendo stabili anche i video girati nell’entusiasmo del momento migliore del concerto.

Quello che gli utenti apprezzeranno ancora di più sarà poter vedere più da vicino lo spettacolo, compresi i dettagli del palcoscenico e i colori della scenografia, grazie ad Hasselblad Camera for Mobile, del quale la Serie Find X5 incorpora le migliori potenzialità, migliorando la resa dei colori e rendendo la performance dell’artista fedelissima alla realtà La batteria a doppia cella da 5000mAh di Find X5 Pro risolve anche il problema dell’autonomia rendendo lo smartphone sempre pronto all’uso.

Che sia un concerto rock, pop, jazz o hip hop, Find X5 Pro accompagna i suoi utenti ai loro festival e concerti preferiti, confermandosi come un booster di emozioni e un ottimo diario di racconti in grado di restituire risultati fotografici e videografici eccellenti, senza tradire mai la realtà e senza costringere i fan a dover scendere a compromessi con l’entusiasmo e il divertimento.

