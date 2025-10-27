Un ecosistema più integrato, centrato su privacy e controllo dei dati dell’utente: in vista dell’arrivo della Find X9, OPPO stringe i rapporti con google grazie a nuove funzioni alimentate da Gemini e a un’architettura di calcolo confidenziale pensata per rendere l’intelligenza artificiale realmente utile nella vita quotidiana.

“Collaborare con partner come Google ci consente di integrare esperienze AI di nuova generazione, potenti ma anche profondamente personalizzate e sicure,” ha dichiarato Kai Tang, President of Software Engineering di OPPO. “Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un assistente capace di comprendere davvero le loro esigenze personali, meritandosi al tempo stesso la loro fiducia nella gestione dei dati.”

Gemini Mind Space è il fulcro della nuova esperienza: un’app che consente di catturare ciò che compare sullo schermo con uno swipe a tre dita — testi, immagini, pagine web — e di organizzarlo in un unico spazio dove le informazioni vengono classificate automaticamente. Collegandosi a Gemini, l’utente decide cosa condividere e può trasformare i contenuti raccolti in azioni concrete, come la creazione di un itinerario di viaggio partendo da articoli e note salvate.

L’integrazione di Gemini su Find X9 va oltre Mind Space. Con Gemini Live è possibile porre domande su ciò che si vede in tempo reale, condividendo la fotocamera o lo schermo per ottenere suggerimenti contestuali e istruzioni passo-passo, con elementi evidenziati direttamente sull’interfaccia. Per la creatività entra in scena Nano Banana, il nuovo modello di editing immagini di Gemini, che permette di migliorare e ritoccare le foto tramite prompt semplici, sia su scatti caricati sia su immagini generate.

OPPO AI Private Computing Cloud sfrutta i servizi di confidential computing di Google Cloud per processare i dati sensibili in ambienti cifrati e isolati, non accessibili a terze parti, inclusa OPPO. Le funzioni chiave — AI Mind Space, AI Search, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Recorder e AI Writer — operano all’interno di questo perimetro sicuro, così da abilitare servizi intelligenti senza rinunciare alla riservatezza delle informazioni personali.

Tutte le novità debuttano con la serie OPPO Find X9 e ColorOS 16 sui flagship dell’azienda. Per chi acquista Find X9 o Find X9 Pro è previsto un vantaggio aggiuntivo: tre mesi gratuiti di Google AI Pro, con accesso anticipato alle funzioni Gemini più avanzate e 2 TB di spazio cloud. Vi ricordiamo che il debutto delal serie Find X9 è atteso domani a Barcellona.

