OPPO ha annunciato il rinnovo della sua collaborazione strategica con Hasselblad, iconico produttore di fotocamere. L’annuncio è avvenuto durante un evento speciale a Gothenburg, in Svezia, e segna un nuovo capitolo in una partnership che, negli ultimi quattro anni, ha rivoluzionato l’esperienza fotografica degli smartphone OPPO della serie Find.

Il prossimo passo sarà lo sviluppo congiunto di un Imaging System di nuova generazione, pensato per elevare ulteriormente gli standard qualitativi nella fotografia mobile.

Quattro anni di innovazione condivisa

Fin dal 2021, OPPO e Hasselblad hanno collaborato su ogni flagship della serie Find, fondendo il know-how fotografico professionale del marchio svedese con le capacità hardware e software di OPPO. Questa sinergia ha dato vita a funzionalità ormai iconiche come:

Hasselblad Natural Color Solution , adattata al mobile

, adattata al mobile Hasselblad Portrait Mode , con bokeh ispirato agli obiettivi classici

, con bokeh ispirato agli obiettivi classici Master Mode , per una resa cromatica simile alla X2D

, per una resa cromatica simile alla X2D XPAN Mode, che ricrea il formato panoramico 65:24

L’obiettivo: fissare un nuovo standard per la fotografia da smartphone

La nuova fase della collaborazione mira a offrire agli utenti una firma visiva unica e una qualità fotografica senza compromessi, ampliando la portata creativa per tutti i content creator.Il nuovo sistema fotografico in fase di sviluppo sarà svelato nel corso del 2025.

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, ha dichiarato:

«La partnership con Hasselblad si basa su una passione condivisa per l’innovazione e su un impegno comune nel fornire la migliore esperienza fotografica possibile. Negli ultimi quattro anni abbiamo portato l’autentica esperienza fotografica professionale e storica di Hasselblad agli utenti OPPO in tutto il mondo. Con l’estensione della nostra collaborazione, spingeremo ancora oltre i confini dell’imaging mobile».

Il percorso fotografico di OPPO

Durante l’evento, OPPO ha ripercorso 17 anni di innovazioni nel mobile imaging:

2012 : primo sensore stacked CMOS su OPPO Find 5

: primo sensore stacked CMOS su OPPO Find 5 2016 : introduzione del pixel binning su OPPO R9

: introduzione del pixel binning su OPPO R9 2017 : debutto della prima tele periscopica

: debutto della prima tele periscopica 2023-2025: la serie Find X si evolve con ogni iterazione

Il risultato di questo percorso è il nuovo Find X8 Ultra, definito “The Ultimate Camera Phone”. Il dispositivo porta con sé:

Sistema Penta Camera con la prima True Chroma Camera del settore

con la prima del settore AI Bokeh Engine per ritratti professionali e ritagli ultra-precisi

per ritratti professionali e ritagli ultra-precisi Master Mode con supporto a 50MP JPEG Max e 50MP RAW Max a 16 bit

Queste innovazioni hanno portato Find X8 Ultra a ottenere 169 punti su DXOMARK, diventando lo smartphone con la miglior fotocamera del 2025. Se voelte potete recuperare la nostra recensione di OPPO Find X8 Ultra a questo link.

OPPO punta sull’Europa e lancia gli OPPO Photography Awards 2025

Con un semestre molto positivo in Europa, OPPO ha annunciato l’ampliamento delle famiglie Find e Reno, rafforzando la presenza in nuovi mercati.

A coronare l’impegno verso la community creativa, arrivano anche gli OPPO Photography Awards 2025, con tema “Super Every Moment” e un montepremi complessivo di oltre 100.000 dollari. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre 2025.

