OPPO annuncia il debutto della nuova generazione di auricolari Enco Air che abbiamo recensito anche su Techzilla lo scorso anno e che usiamo tutt’oggi.

Le nuove OPPO Enco Air2 si vogliono posizionare sempre come proposta entry-level ma proponendo audio di qualità grazie al driver dinamico da 13,4 mm, eleganza e performance di alto livello ed il tutto ad un prezzo accessibile.

OPPO Enco Air 2

Per quanto riguarda il design troviamo ancora una volta una custodia translucida che era anche il marchio di fabbrica del primo modello. La durata della batteria è di circa (24 ore) ed hanno una bassa latenza binaurale con trasmissione Bluetooth 5.2 certificata dal TÜV Rheinland.

I nuovi auricolari sono anche super leggeri: con un peso di soli 3,5g e una pressione esercitata contro il canale uditivo minima sono perfetti per essere indossati tutti i giorni.

Utilizzando un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, i nuovi auricolari permettono agli utenti di godere di bassi ancora più profondi e vibranti, di medi cristallini e di alti brillanti, la combinazione perfetta per un’esperienza audio coinvolgente. È presente, inoltre, un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi.

Inoltre grazie all’impegno e la ricerca del team OPPO Blu-Ray, le nuove cuffie assicurano agli utenti un audio straordinariamente bilanciato e due nuovissimi effetti sonori Enco Live: Bass Boost e Clear Vocals.

OPPO Enco Air2 garantiscono la riproduzione musicale fino a 4 ore senza la custodia di ricarica, ma se usati insieme ad essa, arrivano fino a 24 ore. I nuovi auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e mantenere così una connessione più stabile durante la visione di video o una sessione di gaming. Grazie a queste tecnologie avanzate, che permettono risultati simili agli auricolari con cavo, le OPPO Enco Air2 hanno ricevuto il TÜV Rheinland High Performance and Low Latency Certificate.

Per quanto riguarda la qualità audio in chiamata, le nuove cuffie sono dotate di cancellazione del rumore con Intelligenza Artificiale, per assicurare un ascolto ottimale anche negli ambienti più rumorosi. Gli auricolari dispongono, inoltre, di controlli smart touch aggiornati: attraverso diversi tipi di tocco si accede alle funzioni di controllo e se in possesso di uno smartphone OPPO, fungono anche da strumento di controllo remoto della fotocamera per scatti in libertà.

Prezzi e disponibilità

Fino al 23 maggio, OPPO Enco Air2 sono disponibili, nella colorazione White, in preordine su OPPO Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda, insieme a OPPO Band Sport a soli 69,99€.

Gli auricolari saranno disponibili nei prossimi giorni anche su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo.

