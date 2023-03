Insieme alla nuova serie Find X6 e al Pad Air 2, OPPO ha anche presentato le nuove OPPO enco Free 3, cuffie TWS che sono le eredi delle enco Air e Air 2 che abbiamo recensito anche su Techzilla.

Le OPPO Enco Free 3 hanno audio in alta qualità con codec LDAC e connettività Bluetooth 5.3. C’è poi la cancellazione attiva del rumore e per la prima volta su un paio di cuffie TWS troviamo dei driver realizzati in fibra di bamboo.

La riduzione del rumore attiva arriva a 49 dB, raggiungendo il livello più alto in questa fascia di prezzo.

Con le sue proprietà fisiche, il bamboo migliorerebbe la qualità audio in uscita e rispetto al comune diaframma in titanio ha alcuni vantaggi. La larghezza di banda è infatti di 40kHz, ma sopprime anche le sbavature ad alta frequenza e porta una qualità del suono ad alta fedeltà, morbida e duratura.

Insieme agli algoritmi Enco Master e la tecnologia audio spaziale di OPPO, questi auricolari hanno anche ottenuto la certificazione standard HiRes Audio Gold.

Le OPPO Enco Free3 supportano il protocollo LDAC, che può raggiungere un bit rate di trasmissione massimo di 990 kbps, che è tre volte quello del tradizionale codificatore SBC (328 Kbps).

Prezzo e disponibilità

Le cuffie OPPO Enco Free3 True Wireless Noise Cancelling inizieranno la prevendita in Cina alle 16:00 di oggi e saranno ufficialmente in vendita alle 10:00 del 3 aprile, con un prezzo di circa 67€ al cambio attuale. Come per la serie Find X6 e OPPO Pad Air 2 al momento la commercializzazione è solo in Cina, in attesa di avere info anche da noi.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!