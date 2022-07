OPPO annuncia l’arrivo anche in Italia della seconda generazione di cuffie Enco X2, i nuovi auricolari dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), sviluppato in collaborazione con l’azienda leader nel settore audio Dynaudio.

Le nuove Enco X2 sono dotate anche della certificazione Hi-Res Audio Wireless, del nuovissimo Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0 e di una soluzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) a frequenza ultra-larga, per garantire che il suono risulti sempre chiaro e senza contaminazione esterne.

OPPO Enco X2: un’esperienza audio da studio di registrazione

Oppo ha progettato le nuove enco X2 per un’esperienza audio di prima qualità grazie al sistema acustico SuperDBEE sviluppato in collaborazione con Dynaudio, a una struttura di cancellazione del rumore del circuito DAC recentemente ottimizzata.

OPPO Enco X2 sono dotati del diaframma planare tipico di OPPO e presentano il tweeter planare Absolute Center Quad-Magnet, il quale non solo garantisce agli auricolari una gamma di frequenze più ampia del 100%, che può arrivare fino a 40 kHz, ma è anche in grado di fornire una prestazione degli alti a più alta risoluzione, per un audio ancora più chiaro.

In termini di design, OPPO Enco X2 presentano un peso di soli 4,7 g e un rivestimento NCVM leader nel settore, che conferisce agli auricolari e alla custodia di ricarica una sensazione delicata, simile alla porcellana. Gli auricolari sono anche certificati IP54, a prova di polvere e impermeabili, e sono i primi del settore a supportare la registrazione binaurale, offrendo un’esperienza di registrazione audio nitida e fedele alla realtà, resa possibile grazie alle innovative tecnologie di registrazione ed elaborazione audio potenziate da Dolby Audio.

Rispetto alla generazione precedente, OPPO Enco X2 presentano doppi driver coassiali, in cui l’unità dei bassi da 0,0095 mm adotta un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione ultra-transiente, utilizzato insieme a un diaframma in polimero a cristalli liquidi (LCP) fuso in solvente dorato e bobine vocali DCAA da 0,033 mm ad alta precisione. Questa struttura risulta più leggera del 31%, con il diaframma LCP che offre una risposta istantanea ai transienti e distorsioni bassissime per un’esperienza di ascolto autentica e di alta qualità.

Anche il DAC è stato ottimizzato rispetto alla prima generazione con un’ottimizzazione della struttura del chip DAC nel System-On-Chip (SOC) e l’adozione di un induttore audio di qualità superiore che permette un aumento del 25% della spinta audio. Se abbinati alla serie OPPO Find X5, gli utenti che hanno OPPO Enco X2 possono anche godere di trasmissioni end-to-end ad alta risoluzione, certificate Hi-Res Audio Wireless. Gli auricolari supportano inoltre il nuovissimo protocollo di trasmissione LHDC 4.0, che garantisce una velocità di trasmissione e che permette agli utenti di godere di un’esperienza paragonabile alle cuffie Hi-Fi cablate.

OPPO Enco X2 dispone inoltre di Golden Sound, il culmine di due anni di innovazione e ricerca. Con soli cinque minuti di test, l’algoritmo intelligente crea un modello del canale uditivo dell’utente, fornendo un effetto audio simile a quello di uno studio di registrazione.

Un nuovo standard di settore con la cancellazione vocale del rumore

Ognuno degli auricolari dispone di due microfoni ad alto rapporto segnale-rumore che sono raramente utilizzati nel settore. In grado di fornire una profondità ANC che può raggiungere 45dB e una gamma di frequenza fino a 4000Hz, possono cancellare le voci umane indesiderate e identificare e migliorare la voce dell’utente.

Per risolvere il problema del rumore del vento, OPPO Enco X2 sono dotati di una rete metallica antivento capace di ridurre efficacemente il coefficiente di resistenza e di bloccare il vento di modo che non vada a impattare l’audio, consentendo agli utenti di usufruire di una qualità Hi-Fi anche all’aperto. OPPO Enco X2 ereditano anche l’ANC adattivo, una caratteristica molto amata della generazione precedente, che può cambiare istantaneamente i livelli di cancellazione del rumore in base all’ambiente acustico dell’utente e all’uso.

Gli auricolari supportano sia la ricarica ultraveloce che quella wireless Qi. Quando accoppiati con la custodia di ricarica, possono durare fino a 40 ore, mentre con la ricarica veloce, una carica di 5 minuti può fornire 2 ore di riproduzione musicale. Sono anche dotati di commutazione automatica dell’audio del dispositivo. Quando gli auricolari sono collegati sia al telefono che allo smartwatch e sta arrivando una chiamata, si collegano automaticamente al telefono, consentendo agli utenti di rispondere alle telefonate senza dover estrarre il telefono.

Prezzi e disponibilità

OPPO Enco X2 sono disponibili, nelle colorazioni White e Black nei migliori negozi di elettronica di consumo, online, su OPPO Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda, e Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 199,99€.

