Siamo stati ospiti di OPPO per l’evento romano del tour “Face to Frame” Portrait Tourdi cui vi avevamo parlato in questi giorni, dedicato al nuovo arrivato Reno 14 5G ed in particolare al ritratto in tutte le sue forme.

L’evento si è svolto in una villa nel verde del parco dell’Appia, a Roma, e ha coinvolto un gruppo proveniente da tutta Europa per un workshop incentrato proprio sulla fotografia accompagnati dal al nuovo Reno 14 5G di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione. Durante la giornata c’è stato modo di ascoltare e vedere la visione e il modo di lavorare di due professionisti oltre che sperimentare la qualità fotografica e le nuove funzioni di Reno 14 5G e non è mancata poi una sessione di ritratti di ognuno dei partecipanti

Il Workshop ha visto dialogare il pittore figurativo realista Michele Bellini, romano classe 90, e il fotografo Benjamin Bilkic sulle infinite possibilità dell’espressione umana e della narrazione visiva con spunti interessanti proprio sui ritratti.

Bellini afferma: “Per secoli, l’Europa è stata la culla del ritratto – dalle tele rinascimentali alla fotografia da galleria. Oggi quella tradizione continua, ma con strumenti e possibilità nuove, come lo smartphone.”

Il DNA del ritratto secondo la serie OPPO Reno

OPPO Reno 14 5G

Oramai lo sappiamo: la serie Reno di OPPO si è sempre distinta in particolare per le sue scocche originali e soprattutto per il comparto fotografico, in particolar modo per le la capacità di valorizzare i selfie e i ritratti.

Funzionalità come il Portrait Video, l’obiettivo tele ritratto dedicato e le nuove soluzioni creative riflettono una costante evoluzione, mettendo in risalto ciò che rende speciale ogni individuo.

In particolare con Reno14, OPPO introduce un’innovazione decisiva: il sistema diAI Flash Photography. Questa tecnologia evoluta assicura ritratti definiti anche in condizioni di luce difficile, mantenendo toni pelle realistici.

Il triplo flash offre il doppio della luminosità rispetto alla generazione precedente; a due metri di distanza, la potenza della luce è addirittura dieci volte superiore.

Io che cerco di rimanere immobile durante il ritratto ad opera di Michele

In particolare Il nuovo teleobiettivo 3,5× offre una profondità naturale e compressione da professionista, ideale per ritratti intimi e composizioni raffinate.

“Ho usato il mio telefono per catturare i passeggeri della metropolitana, inosservato, proprio così come erano,” racconta Bellini. “A seguire, ho usato quei riferimenti per dipingerli a memoria. Lo smartphone mi permette di preservare emozioni fugaci, inquadrando un soggetto a distanza senza mai interrompere il momento.”

Qui sotto alcuni dei ritratti “in metro” realizzati da Michele oltre al mio ritratto eseguito durante l’evento Face to Frame.

Ai confini dell’innovazione: l’AI che trasforma il ritratto

Con gli ultimi aggiornamenti alla Color OS, OPPO ha migliorato diverse funzionalità ai propri dispositivi. In Particolare AI Editor 2.0,AI Recompose e AI Perfect Shot sono tra gli strumenti più pratici e intuitivi per trasformare e migliorare i nostri scatti e trasformarli in opere uniche.

Questi strumenti permettono di trasformare semplici fotografie in ritratti d’autore, dando la libertà di reinventare il modo in cui vengono catturati i volti: più libertà, più sfumature, senza bisogno di attrezzatura professionale. Bilkic sottolinea: “Ma è Motion Photo a fare davvero la differenza. ”

La funzione Motion Photo di Reno 14 consente di catturare una clip video 4K di tre secondi e di estrarre da essa un singolo fotogramma ad alta risoluzione, permettendo di creare “Motion Photo” brevi e dinamiche direttamente dal dispositivo.

Questa funzione sfrutta la tecnologiaDual Exposure Fusion, catturando due esposizioni simultanee—una per fissare il movimento e l’altra per raccogliere più luce—e le fonde in tempo reale. Il risultato: immagini vive, cinematografiche, nitide anche negli attimi più rapidi. Un nuovo formato narrativo, spontaneo e ricco di emozioni, pensato per lo smartphone. Insomma, OPPO Reno14riscrive le regole della fotografia ritrattistica, mettendo il potere dell’AI e strumenti professionali nelle mani di ognuno.

Inoltre Bilkic aggiunge: “Il sistema AI Flash Photography mi garantisce la luce di cui ho bisogno, anche di notte. Volti ed espressioni risultano nitidi, e i dettagli dello sfondo restituiscono l’atmosfera. Con Reno14 è come avere un kit di illuminazione in tasca.”

Qui sotto potete vedere alcuni scatti del fotografo Benjamin Bilkic.

Un futuro fatto di persone

“Face to Frame” non è stato solo una vetrina delle innovazioni OPPO, ma un manifesto della nuova idea di ritratto: ora, chiunque può cogliere la bellezza silenziosa dell’essere umano, ovunque si trovi. Vi ricordo che Reno 14 5G è già disponibile all’acquisto con le seguenti promozioni:

La Reno14 Series è già disponibile suOPPO Store, Amazone nei principali retailer.

OPPO Reno14 5G (12+512GB) : 599,99€

: OPPO Reno14 FS 5G (12+512GB) : 449,99€

: OPPO Reno14 F 5G (8+256GB):379,99€

Promozioni attive fino al30 settembre 2025:

OPPO Store : sconto 50€ su Reno14 e 30€ su Reno14 F/FS, gadget esclusivi e accessori a prezzo simbolico.

: sconto 50€ su Reno14 e 30€ su Reno14 F/FS, gadget esclusivi e accessori a prezzo simbolico. MediaWorld e Unieuro : trade-in con bonus extra (50€ per Reno14, 30€ per F e FS).

: trade-in con bonus extra (50€ per Reno14, 30€ per F e FS). Euronics, Expert, Trony: caricatoreSUPERVOOCTM 80Win omaggio per Reno14 e45Wper F/FS.

