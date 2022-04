Il fatto che l’OPPO Find N fosse uno degli smartphone pieghevoli più riusciti degli ultimi anni anche a livello di design lo sapevamo già, ma ora arriva la conferma degli IF Awards che conferisce ben due premi al pieghevole di OPPO a conferma della bontà del design.

OPPO Find N è stato infatti premiato con due IF AWARDS: il primo per il suo design ed il secondo per il design dell’interfaccia utente ed in particolare sul lavoro di UI/UX fatto da OPPO per adattare Android e la Color OS alla forma atipica del Find N.

I premi vinti da Find N

Parlando del design, Find N ha due schermi: quello esterno ha un aspect ratio da 18:9, simile a quello di uno smartphone tradizionale, che rende più agevole l’utilizzo con una sola mano, mentre quello interno presenta un aspect ratio da 8.4:9, garantendo un’esperienza a schermo aperto immersiva e coinvolgente.

Per sfruttare al meglio il display di grandi dimensioni, OPPO ha introdotto una serie di funzioni software dedicate ai dispositivi pieghevoli con la Color OS, come lo split screen a due dita.

OPPO Find N vanta poi una cerniera del display ( uno dei punti più delicati dei pieghevoli ndr.) creata in casa e che presenta la struttura proprietaria Flexion Hinge, che riduce al minimo la visibilità della piega dello schermo interno e permette al dispositivo di assumere qualsiasi angolazione tra i 50 e i 120 gradi. Questa innovativa soluzione elimina lo spazio residuale tra i due schermi quando il device è piegato, offrendo una sensazione di maggiore compattezza e proteggendo lo schermo interno dai graffi.



Grazie a queste rivoluzionarie innovazioni OPPO Find N ha riscosso un grande successo fin dal suo lancio in Cina, superando un milione di ordini nel suo primo mese di vendita.

Ricordiqamo che OPPO Find N non è commercializzato in Italia, ma visto il buon successo del primo modello non è escluso aspettarsi un lancio globale in u nsecondo modello o comunque un Find N2 che potrebbe essere commercializzato anche da noi in Italia. Ottimo lavoro OPPO!

