Il lancio Europeo del nuovo OPPO N2 Flip è oramai dietro l’angolo, infatti vi ricordiamo che l’evento si terrà a Londra il prossimo 15 Febbraio e sarà possibile seguirlo anche in diretta sui canali ufficiali OPPO.

Nel frattempo arriva un’altra interessante partnership che vede coinvolto il nuovo N2 Flip, infatti il nuovo flagship pieghevole dell’azienda sarà lo smartphone ufficiale della UEFA Champions League, rinnovando l’impegno di OPPO a fianco del mondo calcistico.

William Liu, President of Global Marketing di OPPO dichiara:

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo Find N2 Flip nei mercati globali. Grazie al rivoluzionario display esterno interattivo, l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge, la batteria di lunga durata e le elevate performance in ambito fotografico, OPPO Find N2 Flip, smartphone ufficiale della UEFA Champions League, è il dispositivo perfetto per i tifosi che desiderano immortalare e rivivere i momenti migliori delle loro partite preferite.”

Find N2 Flip nella UEFA Champions League

OPPO è infatti il primo brand cinese ad essere partner UEFA Champions League, si impegna a diffondere passione e ispirazione all’interno del mondo dello sport attraverso device all’avanguardia ed eccellenza tecnologica, che lo rendono leader a livello mondiale; i tifosi, avranno così la possibilità di catturare, condividere e diffondere la magia delle stagioni 2022-23 e 2023-24.

SCHEDA TECNICA

SoC : MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm)

: MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) Memoria : 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1

: 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1 Display interno : AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz

: AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz Display esterno : 3,26″ AMOLED

: 3,26″ AMOLED Batteria : 4300 mAh

: 4300 mAh Ricarica : 44W SuperVOOC

: 44W SuperVOOC Audio : speaker stereo

: speaker stereo Fotocamere posteriori: grandangolare: 50 MP ultra wide: 8 MP f/2.2

Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Impronte digitali : laterale fisico

: laterale fisico Connettività : 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

: 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dimensioni : 166,2 x 75,2 x 7,45mm aperto 85,5 x 75,2 x 16,02mm chiuso

: Peso: 191 grammi

OPPO Find N2 Flip sarà utilizzato dai fotografi ufficiali UEFA Champions League per catturare le azioni migliori della partita a bordo campo, con scatti dei momenti più stimolanti ed emozionanti. Le foto migliori saranno condivise nella OPPO Gallery nel sito della UEFA Champions League e nella landing page UEFA di OPPO.

Inoltre sarà possibile toccare con mano OPPO Find N2 Flip che sarà anche esposto presso lo stand OPPO in occasione della finale della UEFA Champions League a Istanbul, in Turchia, per presentarsi a un maggior numero di tifosi come lo smartphone flip top di gamma.

