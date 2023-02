OPP torna a essere al centro della Milano Fashion Week 2023 grazie alla nuova collaborazione con ACT N°1, uno dei brand più rinomati e già supportato dalla Maison Valentino. Sotto i riflettori il nuovo OPPO Find N2 Flip, che simboleggia l’impegno dell’azienda nel sostenere i giovani talenti dell’industria fashion, esaltandone le caratteristiche di punta impreziosite da un’esclusiva ruffle bag realizzata con l’iconico tulle dello stilista Luca Lin.

Luca Lin

La collaborazione nasce con l’obiettivo di celebrare il perfetto connubio tra moda e tecnologia, un valore che accomuna i due protagonisti della sfilata e che può essere racchiuso nella brand mission di OPPO, “Inspiration Ahead”, ossia lo sforzo continuo per migliorare la realtà odierna che OPPO traduce in innovazione e bellezza dei suoi prodotti e ACT N°1 attraverso la creazione di modelli inclusivi e sempre ispirati all’arte.

La Fashion Week diventa così la cornice perfetta per dimostrare come la tecnologia non sia solo creatività in sé, ma sempre di più parte fondamentale del processo creativo. L’essenza di OPPO e ACT N°1 è tangibile in ogni loro creazione in quanto traducono concretamente i loro valori e lasciano un’impronta indelebile legata a un forte legame con la propria storia e allo stesso tempo con lo sguardo rivolto al presente ma soprattutto al futuro.

Luca Lin, Cofounder di ACT N°1 spiega:

“La moda è esprimere uno stile. Oggi la moda deve aprirsi a diverse collaborazioni per creare sinergie e storytelling. Questa collaborazione riguarda l’equilibrio tra innovazione ed eleganza, libera creatività e funzionalità, interiorità ed estetica, potenza e leggerezza.”

La combinazione di materiali, colori e design danno forma a un connubio unico e funzionale: i materiali leggeri ma premium dello smartphone si intrecciano con la trasparenza del tulle fatto a mano che, oltre ad essere il materiale iconico e ricorrente del brand di moda, permette di vedere la cover dello smartphone e il suo innovativo schermo verticale impreziosendone ulteriormente il design.

Lo stile elegante e raffinato di OPPO Find N2 Flip, il design delicato della fotocamera e il corpo del dispositivo sono solo alcune delle caratteristiche che vengono messe in luce dalla maestria di ACT N°1. Proprio come il nuovo OPPO Find N2 Flip, la ruffle bag ha l’obiettivo di essere pratica e funzionale, senza dimenticare lo stile e l’originalità.

Tecnologia e moda si evolvono di pari passo con le esigenze dei consumatori, mutando forma e caratteristiche, ricercando e sviluppando un prodotto che soddisfi le reali necessità del momento. L’equilibrio perfetto diventa quindi elemento chiave per raggiungere i risultati migliori in termini di qualità e gradimento. OPPO realizzando il Find N2 Flip ha sviluppato le migliori tecnologie, dando vita a un pieghevole premium e ad alte prestazioni, senza rinunciare all’estetica, elemento comune ad ACT N°1.

illy Zhang, President of Overseas Sales and Services, OPPO afferma:

“L’eccellenza tecnologica raggiunta con il nuovo Find N2 Flip consolida un percorso di crescita importante nella categoria top di gamma, permettendoci di entrare in scena nel mercato dei flip. A seguito del consolidamento delle partnership di co-branding, la collaborazione con ACT N°1 vuole essere il primo atto di uno spettacolo che ci permette di continuare a presidiare e rafforzare il nostro posizionamento anche nel mondo della moda. Avere la possibilità di sostenere le nuove generazioni di giovani talenti arricchisce la nostra storia e amplia la ricerca di nuovi ambiti di espansione”

