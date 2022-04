Dopo aver visto come il pieghevole di OPPO, Find N sia riuscito a portarsi a casa ben due premi degli iF Awards, anche la serie Find X5 si è aggiudicata un award per il suo design futuristico. Una storia che si ripete visto che anche lo scorso anno la serie Find X3 ha ricevuto il Red Dot Design Award: Product Design Award nel 2021, mentre Find X2 Pro ha ricevuto l’iF DESIGN AWARD 2021.

La nuova serie flagship Find X5 ha infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento iF DESIGN AWARD 2022 per il concept human-centric e creativo che ha portato alla realizzazione della scocca ultraresistente in vera ceramica.

OPPO Find X5 Series vince l’iF DESIGN AWARD 2022 per il design di prodotto

OPPO ha lanciato l’innovativa serie flagship Find X5 che incorpora tutte le fotocamere più importanti all’interno di una forma simile a un vulcano, per trasmettere l’idea di un’energia incredibilmente sorprendente e naturale.

In combinazione con il pannello posteriore in vera ceramica, ultraresistente e durevole grazie all’utilizzo di metodi di ingegneria mai visti prima, la serie Find X5 riflette tutta la raffinatezza contemporanea attraverso il suo corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale, per regalare agli utenti un look and feel completamente nuovo.

Per scoprire ogni segreto della nuvoa serie X5 vi rimandiamo alla nostra recensione di OPPO Find X5 Pro e quella di OPPO Find X5.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!