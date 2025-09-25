OPPO si prepara all’arrivo della nuova serie Find X9 che adesso è confermato in via ufficiale che debutterà con il nuovo MediaTek Dimensity 9500, il SoC più avanzato mai realizzati dall’azienda taiwanese e che guarda all’IA.

Cambia la solita architettura a cui eravamo abituati: il cuore della piattaforma è l’inedita architettura All-Big-Core di terza generazione, progettata per massimizzare prestazioni e risparmio energetico. Il chip integra un ultra-core da 4,21 GHz affiancato da tre core premium e quattro core ad alte prestazioni. Rispetto alla generazione precedente, la CPU segna un incremento fino al 32% in potenza single-core e al 17% in multi-core, con un consumo energetico massimo ridotto di oltre la metà (-55%). Un balzo che si dovrebbe tradurre in maggiore velocità e autonomia più lunga.

Sul fronte grafico, la GPU Arm G1-Ultra offre un salto qualitativo significativo: +33% nelle performance e +42% nell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente, aprendo le porte a esperienze visive con ray tracing a livello console e sessioni di gaming fluide anche a frame rate elevati. OPPO ha inoltre integrato un sistema di raffreddamento proprietario nella serie Find X9, pensato per garantire stabilità anche sotto stress.

A completare l’hardware del Dimensity 9500 arriva il Trinity Engine di OPPO, che introduce per la prima volta su Android un “Unified Computing Power Model”. Questo approccio consente di gestire in modo intelligente la potenza di CPU, GPU e DSU, prevedendo con oltre il 90% di accuratezza i consumi energetici e adattandosi ai diversi scenari: dall’uso quotidiano al gaming competitivo, fino all’elaborazione fotografica più complessa.

La serie Find X9 nasce così dall’incontro tra due realtà tecnologiche complementari, OPPO e MediaTek, che consolidano la loro partnership con un prodotto destinato a ridefinire l’esperienza flagship. L’azienda annuncia che ulteriori dettagli su specifiche e disponibilità saranno svelati a breve, ma oramai il lancio sembra sempre più imminente e probabilmente sarà anticipato dal lancio in Cina.

In apertura: foto render di X9 Pro da Weibo

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!