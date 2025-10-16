OPPO annuncia il lancio della versione internazionale della famiglia Find X9, che include Find X9 e Find X9 Pro:l’appuntamento per noi Europei è invece a Barcellona il 28 ottobre 2025, dove i nuovi smartphone arriveranno dopo il debutto in Cina.

Continua la partnership com Hasselblad

La partnership fra OPPO e Hasselblad segna una svolta nel design delle camere dei due modelli, puntando su nitidezza, zoom avanzati e algoritmi di imaging evoluti con il LUMO Image Engine per la fotografia computazionale.

“Con la Find X Series, OPPO continua a spingere i confini nella fotografia mobile, unendo hardware leader del settore e fotografia computazionale all’avanguardia,” ha affermato Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO. “Insieme a Hasselblad, stiamo facendo un enorme passo in avanti nella qualità dell’imaging sulla Find X9 Series. Combinando un design raffinato, una straordinaria durata della batteria e il veloce e fluido ColorOS 16, Find X9 Series è destinato a ridefinire l’esperienza flagship e ispirare una nuova era di creatività tramite smartphone.”

In particolare Find X9 Pro si distingue per il teleobiettivo Hasselblad 200MP co‑sviluppato con calibrazioni e ottiche premium, garantendo scatti dettagliati e possibilità creative ai massimi livelli.Sul comparto video la serie vanta un sistema di registrazione video fino a 4K/120fps in Dolby Vision, supporto al formato LOG con flussi ACES e funzioni avanzate per concerti, scene dinamiche e gestione audio AI Sound Focus.

Troviamo poi Stage Mode che consente la cattura di immagini nitide e di alta qualità anche da posizioni sfavorevoli durante eventi live.

A livello di design troviamo una evoluzione della serie Find X8 con dimensioni bilanciate che caratterizzano entrambe le versioni: Find X9 (disponibile Titanium Grey, Space Black, Velvet Red) e Find X9 Pro (Silk White, Titanium Charcoal) hanno telaio in alluminio opaco, vetro satinato, display flat da 6.59″ e 6.78″, entrambi con cornici ultra‑sottili da 1.15mm per esperienza immersiva e comfort nell’uso quotidiano.

Per quanto riguarda la batteria troviamo di nuovo una soluzione a silicio-carbonio di terza generazione raggiunge che raggiunge i 7025 mAh su Find X9 e 7500 mAh su Find X9 Pro, garantendo due giorni di autonomia con utilizzo tipico e supporto alla ricarica rapida. Al cuore del dispositivo, il nuovo chip MediaTek Dimensity 9500 (3nm) offre velocità e stabilità di fascia premium.

Software e intelligenza artificiale

Find X9 Series è la prima con ColorOS 16, che definisce nuovi standard di fluidità e connettività con Seamless Animation, Luminous Rendering Engine e servizi AI evoluti come AI Portrait Glow, permettendo personalizzazione e interazione cross-device con sistemi PC, Mac e accessori OPPO.

Promozioni al lancio

Dal 16 al 27 ottobre, chi si registra su OPPO Store può ottenere 100€ di sconto e OPPO Care Plus sull’acquisto di Find X9 Pro o 50€ di sconto e OPPO Care Plus su Find X9.

L’offerta è aperta a utenti nuovi e già clienti OPPO, tramite verifica IMEI o iscrizione alla newsletter.

Insieme a Discovery Channel, OPPO lancia “Every Culture Finds Its Stage” e “Culture in a Shot” per raccontare le diversità culturali immortalate dal teleobiettivo Hasselblad in 15 Paesi, sottolineando la validità della camera anche in condizioni di festival e tradizioni vivaci.

Appuntamento quindi il 28 Ottobre a Barcellona per scoprire le novità di Find X9 e X9 Pro.

