OPPO annuncia di aver stretto una partnership della durata di tre anni con Hasselblad per aumentare lo standard foto/video dei nuovi dispositivi OPPO.

I due marchi concentreranno i loro sforzi sulle innovazioni nel campo della calibrazione del colore, per dare vita a una migliorata esperienza di fotografia mobile attraverso Hasselblad Camera for Mobile.

L’iconico produttore di macchine fotografiche metterà in campo il suo know-how e le sue tecnologie a partire da OPPO Find X e sugli smartphone futuri, compresi quelli One Plus che come sappiamo condivide con OPPO parte del DNA e delle tecnologie.

OPPO e Hasselblad lavoreranno insieme per sviluppare ulteriormente soluzioni avanzate di imaging attraverso la collaborazione dei rispettivi dipartimenti di R&D, per fornire agli utenti colori più naturali e un’esperienza fotografica più raffinata. Sfruttando la calibrazione naturale del colore Hasselblad, OPPO mira inoltre a rendere il tono della pelle il più naturale possibile, in modalità ritratto.

A fronte dei progressi nell’imaging ottenuti dalla partnership tra OnePlus e Hasselblad, OPPO è entusiasta di estendere la partnership strategica a livello aziendale per entrambi i marchi OPPO e OnePlus.

Pete Lau, Chief Product Officer OPPO e fondatore di One Plus spiega:

“Dopo il successo ottenuto della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad nell’ultimo anno, siamo molto lieti di vedere la partnership entrare in una nuova fase di sviluppo, dando a sempre più utenti in tutto il mondo la possibilità di godere della leggendaria esperienza di imaging mobile Hasselblad. Le prestazioni cromatiche della fotocamera sono sempre state un punto di grande attenzione per OPPO e una parte del DNA di Hasselblad. Siamo davvero entusiasti di poter esplorare insieme il futuro di Hasselblad Camera for Mobile”.

Un recente leak di Find X5 Pro con la scritta Hasselblad

Sappiamo già che in questi ultimi anni OPPO sta facendo All-in sul comparto fotografico e lo testimonia le ottime performance del modulo fotografico di Oppo Find X3 Pro. Sappiamo anche che OPPO ha sviluppato una NPU chiamata Marisilicon X che debutterà con il prossimo Find X5 Pro e che dovrebbe aumentare la qualità e la velocità di elaborazione delle foto e video tramite l’utilizzo di questo chip proprietario con in supporto delle reti neurali e dell’AI.

Dai primi leak su Oppo Find X5 Pro sappiamo poi che anche quest’ultimo potrebbe beneficiare sia della nuova NPU ma anche da questa nuova partnership vista la scritta “Hasselblad” apparsa nei più recenti leak.

Insomma, il 2022 sarà l’anno del passo in avanti per OPPO e One Plus sul fattore Imaging sembra che oramai sia tutto pronto. Ricordiamo che il debutto dei nuovi dispositivi è oramai imminente quindi siamo curiosi di scoprire con mano tutte queste migliorie in ambito imaging.

“OPPO | Hasselblad Camera for Mobile” sarà introdotta per la prima volta nella prossima generazione della serie OPPO Find X, nel primo trimestre del 2022.

