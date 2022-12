Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per OPPO, infatti il 14 Dicembre è stato annunciato l’OPPO INNO DAY. Sarà possibile seguirloalle ore 9.00 CET in diretta streaming sul sito ufficiale di OPPO

L’evento, il cui tema è “Empowering a Better Future”, mostrerà l’impegno di OPPO in termini di apertura e inclusività, con l’obiettivo di ampliare le possibilità esistenti, grazie anche a esperienze sempre più smart. Si tratta di una giornata dedicata all’innovazione, dove saranno mostrate le ultime novità tecnologiche in casa OPPO

In particolare, quest’anno, OPPO presenterà diverse nuove tecnologie sviluppate in quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning.

Cosa aspettarsi?

OPPO INNO DAY si è rivelato un momento di grandi anticipazioni sin dalla sua prima edizione, risalente al 2019, durante la quale OPPO ha presentato la tecnologia all’avanguardia 5G CPE e la nuova serie di smartwatch OPPO Watch. Ma le innovazioni non sono mancate nemmeno negli anni successivi: nel 2020, infatti, OPPO ha presentato l’innovativo smartphone rollable, mentre, all’evento dell’anno scorso, guidata dalla sua nuova brand proposition “Inspiration Ahead”, OPPO ha annunciato la sua prima NPU proprietaria per l’imaging, MariSilicon X, e il suo primo smartphone pieghevole, OPPO Find N.

Ricordiamo che l’evento si terrà il 14 dicembre alle ore 9.00 CET in diretta streaming sul sito ufficiale di OPPO

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!