Al via l’ OPPO INNO DAY 2022, l’evento di OPPO dove sono state presentate le ultime novità tecnologiche dell’azienda sotto il motto”Empowering a Better Future”. Per questo 2022 l’azienda ha posto l’accento sulla volontà di sviluppare nuove tecnologie in quattro settori chiave – smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning – per offrire più innovazione e costruire un futuro inclusivo e più positivo per tutti.

Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO ah dichiarato:

“Quando ci troviamo di fronte alle sfide che l’industria tecnologica sta affrontando, crediamo che l’unica strada da percorrere sia quella di continuare a innovare e superare nuovi confini. Guidati dalla nostra brand proposition ‘Inspiration Ahead’, vogliamo continuare a offrire agli utenti prodotti e tecnologie di qualità sempre superiore, in grado di fornire strumenti che consentano a tutti di avere una vita più smart. In questo senso, collaboreremo inoltre con un maggior numero di partner per andare incontro a un futuro migliore grazie a un’innovazione virtuosa, creando sempre più esperienze connesse e smart.”

Tra i protagonisti dell’evento troviamo un nuovo set di occhiali per la VR, un device chiamato OHealth H1 per la salute fisica e la nuova NPU proprietaria Marisilicon Y dedicata al Bluetooth. Scopriamole meglio insieme.

Una vita più smart grazie e in salute grazie a OHealth H1

OPPO ha investito una quantità significativa di risorse nello sviluppo della tecnologia smart health che si sono concretizzati in un nuovo sub-brand di assistenza sanitaria smart: OHealth.

Il primo prodotto di questa nuova linea è il il dispositivo per la salute e il benessere familiare OHealth H1. Tutto questo grazie a sensori di alta precisione e ad algoritmi proprietari che aiuteranno gli utenti a prendersi cura della salute di tutta la famiglia. Il dispositivo OHealth H1 è poi superlegger, pesa solo 95g, presenta bordi arrotondati e un design ovale concentrico. Nello specifico combina in un unico dispositivo sei funzioni di monitoraggiotra cui:

misurazione dell’ossigeno nel sangue

l’ECG

l’auscultazione di cuore e polmoni

la frequenza cardiaca

la temperatura corporea

il monitoraggio del sonno.

OHealth H1 rappresenta l’ambizione di OPPO di aprire un canale per un benessere migliore, offrendo soluzioni smart, professionali e convenienti a utenti, ospedali e cliniche.

Marisilicon Y per migliorare l’audio Bluetooth

OPPO continua lavorare sulle NPU ( Neural Processing Unit )proprietarie e dopo aver visto la NPU Marisilicon X ,il chip dedito all’imaging notturno che troviamo sui top gamma della serie Find X5 e Reno 8, arriva anche Marisilicon Y un SoC audio Bluetooth.

razie a MariSilicon Y, gli utenti possono godere di una qualità audio digitale di altissimo livello attraverso auricolari e cuffie Bluetooth wireless: il nuovissimo SoC audio Bluetooth MariSilicon Y è infatti uno dei primi SoC Bluetooth a utilizzare la più avanzata tecnologia di processo N6RF. MariSilicon Y introduce un nuovissimo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50% rispetto ai SoC Bluetooth con le specifiche più avanzate presenti sul mercato. Dotato dell’esclusiva tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS, MariSilicon Y è in grado di trasmettere un audio lossless ultra-chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth, offrendo agli utenti tutti i vantaggi della connettività wireless con la stessa qualità audio di una connessione cablata e aprendo nuove possibilità di esperienze audio spaziali. Aspettiamoci di trovare questo chip nella nuova famiglia Find X6 e probabilmente anche nei prossimi auricolari TWS dell’aziende per il 2023.

Air Glass 2

Arriva anche la seconda generazione di occhiali smart di OPPO: gli OPPO Air Glass 2. Questi occhiali vogliono colmare il gap tra tradizionali occhiali da vista e lenti AR. Grazie ad una speciale lente verrà supportata la correzione della vista e un’ulteriore personalizzazione, rendendo questo dispositivo quasi indistinguibile dai normali occhiali.

Sono sempre leggerissimi, con un peso di soli 38g circa, gli OPPO Air Glass 2 presentano un design robusto e superleggero che include la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo sviluppata da OPPO.

OPPO Air Glass 2 sarà in grado di effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo per le persone con problemi di udito e fornire molte altre esperienze intelligenti. I nuovi occhiali, infatti, hanno lo scopo di dimostrare le infinite possibilità di interazione uomo-macchina e di mostrare l’esplorazione tecnologica di OPPO nelle sue quattro Smart Initiatives.

I traguardi di OPPO

L’INNO DAY è stato anche un momento per guardarsi indietro e celebrare i traguardi raggiunti: più di 300.000 sviluppatori e 700.000 creators hanno distribuito i loro prodotti e servizi attraverso le piattaforme di OPPO, che ha anche sostenuto gli sviluppatori e i programmatori globali attraverso l’OPPO ColorOS Hackathon.

Inoltre, a maggio di quest’anno, OPPO ha lanciato l’OPPO Research Institute Innovation Accelerator per cercare di sviluppare nuove soluzioni negli ambiti della tecnologia accessibile e della salute digitale insieme a professionisti della tecnologia e a imprenditori.

A fine agosto, OPPO ha annunciato le 10 migliori proposte selezionate tra le 536 pervenute da 39 Paesi e regioni. A ciascuno dei dieci team è stata assegnata una sovvenzione di circa 46.000 dollari, oltre a opportunità di investimento, supporto tecnologico, partnership commerciali e promozione globale.

Spingendo i confini della tecnologia grazie al suo impegno costante in termini di innovazione, OPPO vuole offrire agli utenti la possibilità di vivere esperienze connesse e smart sempre nuove, attraverso prodotti come OHealth H1, Marisilicon Y e Air Glass 2, sviluppati per ispirare una maggiore inclusività e collaborazione, volta al miglioramento della qualità della vita.

Ma le sorprese non sono finite qui infatti gli INNO DAY proseguiranno anche domani e tra le voci di corridoio si parla anche dell’arrivo della nuova generazione di foldable dell’azienda. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire quali innovazioni tecnologiche ci aspettano da OPPO.

