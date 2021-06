Il prossimo 5 Giugno si terrà il World Environment Day, la giornata mondiale dedicata all’ambiente e in particolare ai danni causati dalla plastica sul nostro ecosistema e OPPO è in prima linea confermando il suo impegno green.

OPPO supporterà l’Associazione Plastic Free Odv Onlus e i suoi eventi di raccolta della plastica sul territorio nazionale.

Questa collaborazione con Plastic Free Odv Onlus, in una giornata così significativa, riflette al meglio l’impegno di OPPO nel campo della sostenibilità.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta:

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà giovane e affermata sul territorio nazionale come Plastic Free Odv Onlus, in occasione del World Environment Day. La protezione ambientale e la sostenibilità rappresentano infatti degli obiettivi fondamentali per OPPO, che già da tempo ha intrapreso diverse iniziative durature e concrete per promuove un impatto positivo sul nostro Pianeta

Le città interessate

Le città italiane protagoniste di questa iniziativa saranno: Milano, Vicenza, Genova, Pesaro e Lecce dove ci sarà la partecipazione di volontari e dipendenti dell’azienda. Una grande opportunità per i fan del brand OPPO e per coloro che hanno a cuore l’ambiente, che potranno riscoprire la bellezza delle cinque città italiane compiendo una giusta azione per la sostenibilità del Pianeta.

L’attività di raccolta della plastica si terrà contemporaneamente in cinque città dalle ore 9.30 alle 12.30. Per partecipare è necessario compilare il modulo online:

MILANO: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-giu-milano/

VICENZA: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-giu-vicenza/

GENOVA: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-giu-genova/

PESARO: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-giu-pesaro/

LECCE: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-giu-lecce/

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!