AC Milan e OPPO Italia annunciano oggi una nuova partnership che vede la filiale italiana di una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device diventare il nuovo Official Mobile Partner dei Rossoneri.

La partnership, che prenderà il via ufficialmente oggi con un evento a Il Centro di

Arese a cui parteciperanno anche il Vice-Presidente Onorario Franco Baresi e il

brand ambassador Daniele Massaro, rappresenta per OPPO Italia una importante

opportunità di lavorare a stretto contratto con i Rossoneri per la creazione di una

serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con l’obiettivo di connettere ed

entusiasmare tutti gli appassionati di sport, tech, innovazione e stile.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato:

“AC Milan è un Club moderno ed innovativo, caratteristiche che condividiamo con OPPO, un brand dinamico conosciuto a livello internazionale.

Da una parte, OPPO si caratterizza per una costante ricerca in termini di innovazione

e design, elevando giorno dopo giorno gli standard tecnologici attraverso un

ecosistema sempre più ricco. Dall’altra, anche AC Milan condivide questa visione

performance-oriented con un approccio innovativo, con l’obiettivo di garantire

costantemente idee e soluzioni all’avanguardia per il domani.

È proprio per questo che siamo orgogliosi di accogliere OPPO nella famiglia rossonera, con la sicurezza che assieme avremo l’opportunità di condividere i nostri valori attraverso la realizzazione di iniziative che ci vedranno impegnati fianco a fianco.

Li Ming, General Manager OPPO Italia ha commentato:

Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partner

con AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma

anche a livello globale. La perfetta combinazione tra orientamento all’innovazione e

valorizzazione dell’eccellenza che accomuna le nostre aziende consentirà di realizzare progetti unici e coinvolgenti. Questa importante collaborazione rappresenta per noi la possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il

nostro ricco ecosistema, allargando ulteriormente la nostra fanbase a tutti i tifosi

Rossoneri”

Questa partnership si inserisce all’interno di un contesto più ampio per OPPO Italia,

confermando ulteriormente il forte impegno e il supporto concreto dell’azienda in

ambito sportivo. In perfetta continuità con i propri valori di innovazione, performance di alto livello e perfezione, attraverso queste importanti partnership OPPO ha l’obiettivo di accendere la passione per il gioco, e per lo sport in generale, avvicinando sempre più persone e supportando nuove generazioni di sportivi.

