OPPO celebra la stagione primaverile con un ricco calendario di offerte esclusive disponibili fino al 30 aprile. L’azienda leader nel settore degli smart device propone promozioni pasquali e Saturday Flash Sales con vendite abbinate e prezzi speciali, accessibili esclusivamente attraverso OPPO Store.

Dal 18 al 30 aprile, le promozioni pasquali coinvolgono i modelli più rappresentativi dell’ecosistema OPPO. Tra questi, OPPO Reno13 Pro è disponibile singolarmente a 699,99€ o in vendita abbinata con OPPO Watch X2 a 849,99€. OPPO Reno13, pensato per chi cerca un dispositivo elegante e intuitivo, è proposto a 499,99€ oppure a 500,99€ in abbinamento con gli auricolari OPPO Enco X3i.

Anche i modelli OPPO Reno13 F e OPPO Reno13 FS partecipano all’iniziativa, rispettivamente al prezzo di 349,99€ (o 350,99€ con OPPO Enco Air4) e 399,99€ (o 400,99€ con OPPO Enco Air4).

Il flagship OPPO Find X8 Pro, destinato agli utenti più esigenti, è offerto singolarmente a 1.199,99€, o in versione bundle a 1.219,99€ con OPPO Pad Air 4+64GB e Smart Case inclusi. Per gli amanti dei tablet, OPPO Pad 2 è disponibile a 499,99€ o in un vantaggioso pacchetto a 399,99€ che include keyboard, pencil e caricatore 67W (accessori acquistabili a soli 9,99€).

L’azienda ha inoltre programmato due giornate di 24h Flash Sales per i sabati 19 e 26 aprile, durante le quali sarà possibile acquistare OPPO Reno13 Pro con OPPO Pad Air 4+64GB e caricatore 80W a 700,99€, mentre OPPO Find X8 Pro sarà disponibile all’eccezionale prezzo di 999,99€.

Potete trovare tutte le promozioni sul sito ufficiale oppostore.it

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!