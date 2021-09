Moda e tecnologia si fondono ancora una volta grazie ad OPPO, che è scesa in passerella al fianco dello stilista Marco Rambaldi nella suggestiva cornice del Chiostro Cappuccio di Milano in occasione della Milano Fashion Week 2021.

Questo connubio è stato raccontato nella nuova collezione dello stilista Marco Rambaldi infatti questa collaborazione nasce dalla visione di OPPO nel concepire la tecnologia come una vera e propria forma d’arte e dal considerare il design come un elemento fondamentale e fortemente distintivo nella progettazione dei propri device.

Lo stilista Marco Rambaldi ha commentato così l’evento alla Milano Fashion Week:

“Questa stagione abbiamo deciso di collaborare con Oppo Italia, azienda ormai leader nel mercato della telefonia. Grazie ai loro prodotti siamo riusciti a comunicare il nostro messaggio e attraverso le loro tecnologie abbiamo creato una connessione tra i nuovi e i vecchi oracoli” Marco Rambaldi

Abbiamo infatti visto di recente nella nostra recensione di OPPO Reno 6 Pro 5G come il design del nuovo smartphone sia molto curato, soprattutto sulla cover posteriore.

In particolare i colori della collezione insieme alla speciale ed esclusiva finitura OPPO Glow – ispirata al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve – hanno dato vita a un’atmosfera magica di forte impatto visivo e in grado di regalare giochi di luce unici ed emozionali. Non a caso la nuova serie Reno 6 è stata protagonista come accessorio gioiello-tecnologico per completare alcuni dei look della collezione PE2022 e strumento interattivo per immortalare le emozioni delle modelle durante il catwalk.

L’evento ha dimostrato ancora una volta come la moda e la tecnologia sono sempre più unite nel periodo in cui stiamo vivendo e Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato:



“Sono rimasta estremamente affascinata da come Marco Rambaldi sia riuscito ad integrare all’interno della sua sfilata la nostra Reno6 Series in modo così elegante e raffinato e, al tempo stesso, naturale. Una perfetta fusione fra moda, design e innovazione che riflette perfettamente la visione di OPPO per una tecnologia come una vera e propria forma d’arte”

La serie Reno 6

La serie Reno 6 è disponibile alla vendita dal 9 Settembre nei negozi di elettronica e su Amzon.it con un’allettante promo di lancio valida fino al 20 Ottobre che permette di ricevere altri prodotti dell’ecosistema OPPO.Se il prodotto non è ancora disponibile sul punto vendita, puoi preordinarlo e completare l’acquisto entro il 20 ottobre 2021. Operazione a premi valida dal 09 settembre 2021 al 20 ottobre 2021.

Termine ultimo invio prove di acquisto e richiesta premi:31 ottobre 2021.Per ogni ulteriore informazione si rinvia al regolamento integrale disponibilesul sito ufficiale di OPPO.

OPPO Reno6 Pro 5G è disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare OPPO Reno6 5G al prezzo consigliato di 499,99€, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

Promo:

Acquistando OPPO Reno6 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€;

è possibile ricevere e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di AcquistandoOPPO Reno6è possibile ricevereOPPO Enco Free2e una cover con funzione flash, per un valore commercialetotale di 179,80€.

Inoltre,tutti coloro che acquisteranno OPPO Reno6 Pro 5G o OPPO Reno6 5Gentro il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione diOPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermoe la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia . Tale garanzia copre tutti i danni riportati, anche dovuti a cadute accidentali, urti e compressioni derivanti da forze esterne.

