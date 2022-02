Il Mobile World Congress è oramai alle porte e quest’anno si terrà in presenza dal 28 Febbraio a 3 Marzo sempre a Barcellona. Anche OPPO conferma la sua partecipazione al più grande evento mondiale dedicato alla telefonia e alle nuove tecnologie in quest’ambito con il motto “Shape the Future”.

OPPO mostrerà un nuovo prodotto per la connettività, tecnologie mobile da record, i risultati R&D raggiunti nei campi di AR e 5G, e prodotti flagship di fascia alta.

Sarà quindi un ottimo modo per vedere con mano il nuovo Oppo Find X e probabilmente i nuovi prodotti che verranno annunciati a breve come il tanto atteso OPPO Find X5 Pro con chip Marisilicon X.

MWC: nuovi prodotti e tecnologie di successo

Come azienda tecnologica che eccelle nella tecnologia 5G, OPPO introdurrà un nuovo prodotto per la connettività e porterà i suoi ultimi prodotti flagship al MWC. Inoltre, OPPO presenterà diverse tecnologie mobile che stabiliranno nuovi record all’interno del mercato di riferimento.

Per offrire al pubblico un’esperienza mobile sempre più ricca, diversificata e interattiva, OPPO allestirà cinque grandi aree espositive al suo stand, tra cui “Brand”, “Flagship”, “Smartphone Technology”, “5G” e “AR Ecosystem”. Inoltre, OPPO darà nuovamente vita a un mondo virtuale per gli appassionati di tecnologia. In questo modo, gli utenti che non possono partecipare di persona, potranno comunque avere un assaggio di ciò che OPPO ha da offrire al MWC 2022.

Azioni concrete per la sostenibilità

Oltre a investire costantemente nella ricerca e sviluppo, OPPO è altresì impegnata nel voler fare la differenza per la società e l’ambiente. Nel 2021, OPPO ha iniziato a promuovere la riduzione della plastica e l’utilizzo dell’imballaggio leggero in Europa, riducendo del 95% l’impiego della plastica nel packaging dei propri smartphone. Nel corso del MWC, OPPO condividerà il proprio impegno nel campo della sostenibilità.

Se tane volte andrete al MWC potrete visitare lo stand di OPPO, sarà possibile trovarlo al #3M10, Hall 3, Fira Gran Via di Barcellona, dal 28 febbraio al 3 marzo.

