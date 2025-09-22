OPPO continua a farsi strada tra i grandi protagonisti della tecnologia in Italia, questa volta non per un nuovo smartphone o un’innovazione hardware, ma per qualcosa che spesso pesa ancora di più nell’esperienza degli utenti: la qualità del servizio clienti. L’azienda è stata infatti premiata a livello nazionale per l’eccellenza della sua assistenza, confermandosi tra i marchi più attenti e affidabili nel mondo dell’elettronica di consumo.

Un riconoscimento che premia la vicinanza agli utenti

Non è un mistero che oggi i consumatori scelgano un brand non solo per le performance dei suoi prodotti, ma anche per come vengono seguiti dopo l’acquisto. In questo scenario OPPO ha saputo distinguersi nettamente. Secondo l’indagine “Top Contact Center 2025/26 – Consumer Electronics”, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) insieme a La Repubblica – Affari & Finanza, l’azienda è stata inserita tra le migliori realtà italiane per la gestione del servizio clienti. Un risultato che emerge da un’analisi su ben 344 aziende, in cui OPPO si è guadagnata un posto d’onore per la rapidità, la professionalità e la cura dimostrata nel rapporto con gli utenti.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo, che premia il nostro costante impegno nel mettere il cliente al centro di ogni processo”

ha dichiarato Jessica Chuang, Italy CMO di OPPO. “Lavoriamo ogni giorno per offrire un’assistenza sempre più vicina alle esigenze reali degli utenti, basata su ascolto, competenza e soluzioni concrete.”

Perché un buon servizio clienti è fondamentale

Nel settore degli smartphone la partita non si gioca solo sul design o sulla potenza dei dispositivi. Spesso la differenza la fa il post-vendita: sapere di poter contare su un’assistenza efficiente significa acquistare con maggiore serenità e sentirsi tutelati in ogni fase di utilizzo del prodotto. Dall’impostazione iniziale fino agli aggiornamenti software, passando per eventuali problematiche tecniche, un contact center affidabile si trasforma in un vero alleato dell’utente.

In un mercato dove i concorrenti si sfidano a colpi di innovazioni sempre più veloci, costruire fiducia e offrire un’esperienza completa diventa la chiave per trattenere i consumatori. Ed è proprio qui che OPPO sta puntando, affiancando alla spinta tecnologica un’attenzione concreta alle persone. Non solo dispositivi di ultima generazione, quindi, ma anche un rapporto di fiducia che cresce nel tempo e fa la differenza rispetto alla concorrenza.

