OPPO amplia la sua Serie A con due nuovi dispositivi che puntano su resistenza e affidabilità: si tratta dei nuovi OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G che vanno ad ampliare la fascia media-bassa del mercato ma ereditando un po’ del DNA della serie Reno e Find X.

La caratteristica più distintiva dei nuovi modelli è la tripla certificazione IP69/68/66 per la protezione da acqua e polvere, accompagnata dalla certificazione Military-Grade Shock Resistance, che garantisce una durabilità eccezionale in qualsiasi ambiente. Questa robustezza non compromette l’eleganza del design, che rimane fedele alla filosofia ultra-sottile della Serie A.

Design premium in tre colorazioni distintive

I nuovi OPPO A5 Pro sono disponibili in tre colorazioni eleganti: Black Brown per entrambi i modelli, mentre il modello 5G si distingue anche nella variante Olive Green e il modello 4G nella colorazione Feather Blue. Con uno spessore di soli 7,76 mm e un peso di 194 g per le varianti Black Brown e Feather Blue (7,86 mm e 195 g per Olive Green), i dispositivi mantengono un profilo sorprendentemente slanciato nonostante la robustezza strutturale.

Ogni colorazione presenta finiture ricercate che valorizzano l’esperienza tattile: Black Brown offre una texture opaca, Olive Green si distingue per una finitura in pelle vegana, mentre Feather Blue ripropone l’esclusiva finitura OPPO Glow che protegge da impronte e aloni.

Resistenza estrema in un corpo elegante

La tripla certificazione IP69/68/66 rappresenta un primato per questa fascia di prezzo. La protezione a 360 gradi è garantita da una progettazione meticolosa della scocca, con aperture laterali sigillate da anelli in silicone e adesivi per creare una barriera ermetica, mentre un sistema di sigillatura a doppio strato protegge i componenti più delicati.

Particolarmente interessante è la Modalità Outdoor, che ottimizza le impostazioni di rete, assegna più risorse alle applicazioni di lavoro e prolunga il tempo di inattività dello schermo. I dispositivi garantiscono inoltre un funzionamento ottimale anche indossando guanti di vario tipo, caratteristica particolarmente utile per chi lavora all’aperto.

La funzione Splash Touch assicura inoltre un funzionamento ottimale anche con lo schermo bagnato o unto. Come detto prima, aa protezione dagli urti è garantita da un vetro doppio-temperato migliorato che offre una resistenza alle cadute superiore del 160% rispetto ai vetri standard, una cornice in lega di alluminio AM04 ad alta resistenza e un’imbottitura bionica in spugna che protegge i componenti vitali come un piccolo airbag.

Connettività avanzata e prestazioni affidabili

OPPO A5 Pro 5G e 4G integrano tecnologie avanzate per garantire una connettività stabile anche in condizioni difficili. L’antenna Surround 360° e gli algoritmi AI LinkBoost ottimizzano la ricezione del segnale, mentre la tecnologia BeaconLink consente chiamate vocali via Bluetooth anche in assenza di segnale cellulare. Queste tecnologie le avevamo viste anche sui modelli della serie Reno e Find X.

Sul fronte delle prestazioni, il modello 5G è equipaggiato con la piattaforma MediaTek Dimensity 6300, mentre la versione 4G monta la piattaforma Qualcomm Snapdragon 6s Gen, entrambe supportate da 8GB di RAM e 256GB di memoria. La funzione di RAM Expansion permette di raddoppiare efficacemente la memoria disponibile, mentre ColorOS 15 con Trinity Engine ottimizza la fluidità del sistema.

La tecnologia AI GameBoost ottimizza dinamicamente i frame rate durante il gioco, garantendo 5 ore di esperienza gaming stabile. Un sistema di raffreddamento VC con 1.100 mm² di grafite e gel termico mantiene i dispositivi a temperature ottimali anche durante sessioni intensive.

Il display Ultra Bright da 1.000 nits garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, mentre gli altoparlanti Dual Stereo con modalità Ultra Volume possono amplificare il suono fino al 300%.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.800mAh con supporto alla ricarica rapida 45W SUPERVOOC, che permette di ricaricare il dispositivo fino al 30% in circa 19 minuti.

Sul fronte fotografico, entrambi i modelli integrano la funzione Livephoto, che registra video e audio di alta qualità 1,5 secondi prima e dopo lo scatto. Il sistema di fotocamere include un sensore principale Ultra-Clear da 50 MP, una fotocamera per ritratti da 2 MP e una frontale da 8 MP. Tra le funzionalità AI spiccano AI Rimuovi Riflessi, AI Aumenta Nitidezza, AI Rimetti a Fuoco e AI Eraser 2.0.

Prezzi e disponibilità

OPPO A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G sono disponibili da oggi rispettivamente al prezzo consigliato di 279,99€ e 229,99€.

Promo Lancio: Fino al 17 maggio 2025, esclusivamente su OPPO Store puoi trovare OPPO A5 Pro 5G & OPPO A5 Pro 4G che sarà possibile acquistare OPPO A5 Pro 5G a 280,99€ con in omaggio una cover, un caricatore da 45W e OPPO Care Plus (1 anno di protezione per danni allo schermo e danni accidentali causati dall’acqua). Una promozione analoga è disponibile per la versione 4G a 230,99€.

