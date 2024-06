OPPO ha rilasciato oggi il suo Rapporto di Sostenibilità 2023 in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Nel quarto rapporto annuale, l’azienda illustra i progressi compiuti e il piano a lungo termine per la sostenibilità, guidata dalla missione “Technology for Mankind, Kindness for the World”. OPPO si concentra su cinque aree chiave per lo sviluppo sostenibile: innovazione virtuosa, protezione ambientale, impegno negli ecosistemi, operations e compliance, e cura dei dipendenti.

Per la prima volta, nel 2023 OPPO si è impegnata a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nelle sue operazioni globali entro il 2050. Attraverso azioni chiave come l’uso di energie rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica, l’azienda sta già facendo progressi significativi.

Ad esempio, OPPO ha ridotto le sue emissioni annuali di CO2 di 2.819 tonnellate grazie ai pannelli solari e ha risparmiato ulteriori 8.947 tonnellate tramite una produzione energeticamente efficiente. L’azienda pone anche grande attenzione alla gestione del ciclo di vita del prodotto, eliminando la plastica dagli imballaggi e riciclando i vecchi smartphone. Nel 2023, circa 1,1 milioni di dispositivi sono stati riciclati tramite il servizio di Trade-In nel mercato cinese.

OPPO collabora con comunità, governi, organizzazioni non-profit, istituti di ricerca e utenti in tutto il mondo per intraprendere azioni di responsabilità sociale d’impresa. Nel 2023, OPPO ha donato oltre 23,21 milioni di RMB a fondazioni educative e organizzazioni di beneficenza per sostenere la protezione ambientale, l’empowerment dei giovani, l’inclusione digitale e iniziative per la salute e il benessere.

Innovazione e Leadership Tecnologica

Nel corso dell’ultimo anno, OPPO ha continuato a innovare e guidare l’adozione della tecnologia in settori come l’intelligenza artificiale, l’accessibilità e la salute. Per approfondire tutte le novità in ambito AI vi rimandiamo a questo articolo di stamattina. Ad oggi, OPPO ha depositato oltre 101.000 domande di brevetto a livello globale, di cui il 91% sono brevetti di invenzione. Secondo i dati della World Intellectual Property Organization (WIPO), OPPO si è classificata al 9º posto per il numero di domande di International Patent Treaty (PCT) nel 2023, segnando il quinto anno consecutivo nella top 10 globale.

Nel dicembre 2023, OPPO ha presentato AndesGPT, il suo grande modello linguistico autodidatta, e si è impegnata a rendere gli smartphone dotati di AI generativa accessibili a tutti. Inoltre, OPPO collabora con imprenditori globali e professionisti della tecnologia per plasmare il futuro della sostenibilità. Attraverso il lancio della OPPO Inspiration Challenge, che richiede soluzioni innovative nelle categorie “Inspiration for People” e “Ispirazione per il pianeta”, OPPO mira a promuovere queste innovazioni.

Verso un Futuro Sostenibile

OPPO è determinata a diventare un’azienda più sana e sostenibile, utilizzando il potere della tecnologia e dell’innovazione per guidare lo sviluppo sostenibile e costruire un mondo migliore insieme ai propri partner e stakeholder.

Per maggiori dettagli sul percorso di sostenibilità di OPPO, è possibile leggere il Rapporto di Sostenibilità 2023 a questo indirizzo.

