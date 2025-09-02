Dopo diverse settimane di anticipazioni, oggi OPPO ha annunciato ufficialmente la nuova Reno14 Series, composta dai modelli OPPO Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G. Non troviamo quindi il modello PRO come era successo fino ad ora. Come sempre la serie Reno vuole strizzare l’occhio al pubblico che cerca un dispositivo “rtendy” e focalizzato sul comparto fotografico e nello specifico la gamma introduce due elementi chiave: la nuova tecnologia AI Flash Photography e l’inedito Iridescent Mermaid Design, frutto di un processo produttivo avanzato con dodici fasi di rivestimento e incisioni ottiche microscopiche.

Per il lancio italiano, OPPO ha scelto una collaborazione con Toiletpaper, il collettivo artistico noto per il suo linguaggio visivo ironico e surreale. La partnership si traduce in una campagna che punta a esaltare l’identità visiva della serie.

“Con la Reno14 Series portiamo sul mercato una nuova generazione di smartphone che coniuga potenza, intelligenza artificiale e un’estetica distintiva” ha dichiarato Jessica Chuang, Italy CMO OPPO.

Design e resistenza

Il modello di punta Reno14 5G adotta una scocca in vetro monoblocco con telaio in alluminio aerospaziale. Tutta la serie è certificata IP66, IP68 e IP69, con porta USB rivestita in platino anticorrosione.

Gli schermi sono AMOLED piatti con cornici sottili e supporto a Splash Touch e Glove Mode, che mantengono la reattività anche con mani bagnate o guanti. Le diagonali vanno dai 6,59 pollici del Reno14 5G ai 6,57 pollici delle varianti F e FS. In Italia la series 14 viene proposto nelle seguenti colorazioni:

Reno14 5G: Opal White , Luminous Green

, Reno14 F & FS 5G: Opal Blue, Luminous Green

Fotografia con AI Flash Photography

Il Reno14 5G introduce un sistema triple-flash, con due unità dedicate a fotocamera principale e ultra-grandangolare e un terzo flash pensato per il teleobiettivo, novità assoluta nel settore. L’illuminazione dichiarata è fino a 10 volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Reno14 F & FS 5G si fermano a un doppio flash, con luminosità raddoppiata rispetto ai modelli precedenti.

Sul piano fotografico, Reno14 5G integra inoltre un teleobiettivo da 50 MP con zoom 3.5x, posizionandosi su un livello vicino ai flagship. Tra le novità software troviamo diverse novità in particolare per quanto riguarda l’IA:

AI Livephoto 2.0 con tecnologia Dual Exposure Fusion per scatti senza sfocature.

con tecnologia per scatti senza sfocature. AI Editor con strumenti come Ricomposizione AI e AI Scatto Perfetto .

con strumenti come e . Funzionalità note come AI Eraser , AI Rimuovi Riflessi , AI Aumenta Nitidezza e AI Rimetti a Fuoco .

, , e . Registrazione AI-Enhanced 4K HDR Video con gamma dinamica estesa e colori più naturali.

L’AI è integrata anche in funzioni quotidiane, ad esempio la nuova app Traduci, che consente traduzioni in tempo reale da fotocamera o in modalità vocale così come la possibilità di tradurre qualunque flusso audio/video in riproduzione.

OPPO X Google Gemini – Partnership rafforzata

Con la Reno14 Series, OPPO rafforza la propria collaborazione con Google, portando l’assistente Gemini al centro dell’esperienza utente. L’AI di Google è ora integrata nelle principali app di sistema – OPPO Note, Calendario e Orologio – e consente di estrarre informazioni o completare azioni direttamente all’interno di una conversazione.

“La nostra missione in OPPO è utilizzare l’intelligenza artificiale per dare reale valore ai nostri utenti, e questo lo realizziamo grazie a partnership strategiche come quella con Google,” ha dichiarato Kai Tang, President of OPPO’s Software Engineering. “Con la serie Reno14 abbiamo collaborato a stretto contatto con Google per integrare sistematicamente Google Gemini nelle app principali di OPPO. Questa integrazione permetterà agli utenti di compiere facilmente azioni complesse su più app usando semplici comandi in linguaggio naturale, migliorando significativamente la comodità dell’AI.”

Grazie a ColorOS 15, Gemini può gestire percorsi multi-app: basta tenere premuto il tasto laterale per attivarlo e impartire comandi in linguaggio naturale. Un esempio è la possibilità di chiedere un riassunto di un documento da salvare in OPPO Note, oppure di estrarre i passaggi chiave da un tutorial su YouTube e archiviarli direttamente nell’app di note. Allo stesso modo, organizzare la routine diventa più immediato: dopo aver prenotato un viaggio, si può chiedere a Gemini di “aggiungere questo al mio OPPO Calendario” per creare automaticamente un evento.

Prestazioni e autonomia

Tutti i modelli adottano un sistema di raffreddamento con Vapor Chamber, mentre Reno14 5G aggiunge l’AI Nano Dual-Drive Cooling System. La gestione termica promette stabilità anche in lunghe sessioni di gaming.

Debutta anche AI LinkBoost 3.0, che ottimizza la rete in base al contesto, selezionando automaticamente il canale più performante.

Le batterie sono da 6.000 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC.

Il software è ColorOS 15 basato su Android 15, con Trinity Engine e Luminous Rendering Engine. OPPO garantisce cinque major update quindi anche sul lato supporto siamo tranquilli.

Prezzi e disponibilità in Italia

La Reno14 Series è già disponibile su OPPO Store, Amazon e nei principali retailer.

OPPO Reno14 5G (12+512GB) : 599,99€

: OPPO Reno14 FS 5G (12+512GB) : 449,99€

: OPPO Reno14 F 5G (8+256GB): 379,99€

Promozioni attive fino al 30 settembre 2025:

OPPO Store : sconto 50€ su Reno14 e 30€ su Reno14 F/FS, gadget esclusivi e accessori a prezzo simbolico.

: sconto 50€ su Reno14 e 30€ su Reno14 F/FS, gadget esclusivi e accessori a prezzo simbolico. MediaWorld e Unieuro : trade-in con bonus extra (50€ per Reno14, 30€ per F e FS).

: trade-in con bonus extra (50€ per Reno14, 30€ per F e FS). Euronics, Expert, Trony: caricatore SUPERVOOCTM 80W in omaggio per Reno14 e 45W per F/FS.

