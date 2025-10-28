OPPO lancia la serie Find X9 e gli auricolari Enco X3S in Italia con u nevento che si è appena concluso a Barcellona: un tandem pensato per chi cerca fotografia di livello professionale, prestazioni stabili nel tempo e un audio curato con partner storici del settore come Hasselblad e Dynaudio.​ Vediamoli meglio insieme a cominciare dalla serie Find X9 che comprende il modello “liscio” e la variante Pro. Potete trovare la nostra recensione di Find X9 Pro a questo indirizzo.

Find X9 Series

Find X9: scheda tecnica

Display: AMOLED LTPO piatto 6,59″, risoluzione 1.5K+ (2760×1256), 1–120 Hz, fino a 3.600 nit, 10 bit colore.​

Biometria: sensore impronte a ultrasuoni sotto schermo.​

SoC: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm TSMC), GPU ARM Mali G1‑Ultra; RAM 12/16 GB LPDDR5X; storage 256/512 GB UFS 4.1.​

Fotocamere: tripla 50 MP (principale Sony LYT‑808 f/1.6 con OIS; ultra‑wide 50 MP 120° con AF; tele periscopico 50 MP LYT‑600 3x con OIS) + sensore multispettrale per colori; ecosistema Hasselblad + LUMO.​

Video: fino a 4K/120 fps in Dolby Vision, con profili LOG/ACES.​

Batteria e ricarica: 7.025 mAh silicio‑carbonio, 80 W cablata, 50 W wireless.​

Connettività: Dual SIM 5G, Wi‑Fi 7, BT 5.4, NFC, Dual GPS, USB‑C 2.0, IR, stereo speaker.​

Dimensioni/peso e robustezza: 156,98×73,93×7,99 mm, 203 g; certificazioni IP66/IP68/IP69.​

Find X9 Pro: scheda tecnica

Display: AMOLED LTPO piatto 6,78″, 1.5K+ (2772×1272), 1–120 Hz, fino a 3.600 nit, 10 bit colore.​

Biometria: sensore impronte a ultrasuoni sotto schermo.​

SoC: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm), GPU ARM Mali G1‑Ultra; RAM 12/16 GB LPDDR5X; storage 256/512 GB/1 TB UFS 4.1.​

Fotocamere: principale 50 MP Sony LYT‑828 con OIS; ultra‑wide 50 MP Samsung JN5; tele periscopico 200 MP Samsung HP5 3x con OIS e macro; suite Hasselblad + LUMO + sensore multispettrale.​

Zoom e video: zoom lossless avanzato, 4K/120 fps Dolby Vision anche sul tele; opzioni LOG/ACES.​

Batteria e ricarica: 7.500 mAh silicio‑carbonio, 80 W cablata, 50 W wireless.​

Connettività: Dual SIM 5G, Wi‑Fi 7, BT 5.4, NFC, Dual GPS, USB‑C 3.2 Gen 1, IR; opzione comunicazione satellitare a seconda dei mercati.​

Dimensioni/peso e robustezza: 161,26×76,46×8,25 mm, 224 g; certificazioni IP66/IP68/IP69.​

La serie include Find X9 e Find X9 Pro, entrambi con sistema fotografico co-progettato con Hasselblad, nuovo motore computazionale LUMO e ColorOS 16 per un’esperienza fluida e connessa su più dispositivi.

Find X9

Find X9 adotta una tripla 50 MP con principale su sensore Sony LYT-808 f/1.6, ultra‑wide 50 MP con AF macro e tele periscopica 50 MP LYT600, più True Color Camera per misurare lo spettro della luce e migliorare la fedeltà cromatica. Find X9 Pro spinge oltre con la Ultra XDR Main Camera su sensore personalizzato Sony LYT‑828 e una Hasselblad Telephoto da 200 MP 3x f/2.1 con messa a fuoco a 10 cm e processo di Active Optical Alignment per un +15% di risoluzione, con zoom lossless fino a 13,2x e Super Zoom fino a 120x per concerti ed eventi live.​

Entrambi i modelli adottano il MediaTek Dimensity 9500 a 3 nm con architettura “All Big Core”, abbinato a ColorOS 16 per fluidità, funzioni AI e connettività estesa con PC e Mac.

Sul fronte video, entrambi registrano in 4K a 120 fps in Dolby Vision HDR, con supporto LOG certificato ACES per workflow professionali, mentre su Pro è esteso anche al tele 200 MP; debutta inoltre 4K Motion Photos con estrazione frame a piena risoluzione. L’autonomia è un punto chiave: batteria da 7025 mAh su Find X9 e 7500 mAh su Pro con chimica Silicon‑Carbon di terza generazione, ricarica SUPERVOOC 80 W e AIRVOOC 50 W, progettate per mantenere oltre l’80% di capacità dopo cinque anni d’uso tipico. Design a bordi piatti con display piatto 120 Hz, cornici simmetriche da 1,15 mm e protezioni IP66/IP68/IP69; colori: Titanium Grey, Space Black e Velvet Red per X9, Silk White e Titanium Charcoal per X9 Pro, con Red Velvet esclusivo su OPPO Store.​

Enco X3S

Enco X3S introducono cancellazione del rumore con tre microfoni per lato e doppio feed, modalità adattiva che ottimizza ANC e trasparenza in tempo reale e riduzione del rumore vocale, con picchi di attenuazione fino a 55 dB su banda fino a 5.500 Hz in scenari urbani impegnativi. La tecnologia Real‑time Dynamic ANC migliora l’isolamento su treni e aerei, mentre la modalità AI‑powered call noise reduction mantiene le chiamate chiare anche con vento fino a 20 km/h. La collaborazione con Dynaudio porta un tuning dedicato e profili come Dynaudio, Ultimate sound, Pure vocals e Thundering bass, supportati da doppi driver dinamici coassiali e doppio DAC per canale per separazione e dettaglio superiori.​

Supportano Bluetooth 5.4, LHDC 5.0 per audio ad alta risoluzione, Game Mode e AI Translate con ColorOS compatibile per traduzioni face‑to‑face in oltre 20 lingue, oltre all’app HeyMelody per device non OPPO/OnePlus. Ogni auricolare pesa 4,7 g, ha certificazioni IP5X e IPX5 e offre fino a 11 ore di riproduzione (AAC, ANC off) e 45 ore totali con custodia, finitura Nebula Silver con logo Dynaudio sulla case.​

Prezzi e disponibilità in Italia

Find X9 Pro : 1.299,99 euro; colori Silk White e Titanium Charcoal; in vendita da subito su OPPO Store e a breve presso i principali retailer.​

: 1.299,99 euro; colori Silk White e Titanium Charcoal; in vendita da subito su OPPO Store e a breve presso i principali retailer.​ Find X9: 999,99 euro; colori Titanium Grey, Space Black e Red Velvet (quest’ultimo esclusivo OPPO Store); in vendita da subito su OPPO Store e a breve presso i principali retailer.​

999,99 euro; colori Titanium Grey, Space Black e Red Velvet (quest’ultimo esclusivo OPPO Store); in vendita da subito su OPPO Store e a breve presso i principali retailer.​ Enco X3S: presentate contestualmente, prezzi e disponibilità in Italia saranno comunicati prossimamente.​

Promozioni lancio OPPO Store dal 28 ottobre al 30 novembre: coupon sconto inserendo IMEI di un vecchio OPPO o via newsletter, 100 euro su Find X9 Pro e 50 euro su Find X9, cumulabili con trade‑in per ulteriori 50 euro su Pro e 20 euro su X9. Vendita abbinata allo stesso prezzo di lancio: Find X9 Pro con Enco X3i Blue, cover e power bank; Find X9 con Enco Air4 White e caricatore 80 W, con possibilità di acquisto separato a prezzo pieno; doppi punti OPPO per i membri della community nel periodo promozionale.

