Durante la giornata di oggi è stata presentata la nuova OPPO Reno 14 Series e ad affiancare i nuovi smartphone c’è anche il nuovo wearable Watch X2 Mini, uno smartwatch che punta a unire design compatto, autonomia estesa e strumenti professionali per salute e attività sportiva.

Con un display circolare da 1,32 pollici, OPPO Watch X2 Mini è il modello più compatto mai realizzato dall’azienda. La versione Glimmer Gold adotta cassa e corona in acciaio inossidabile placcato in oro rosa 18K, rifinito con lucidatura per mantenerne brillantezza e resistenza nel tempo. Accanto a questa, la variante Nebula Black offre un look più classico.

Il dispositivo è certificato IP68 e 5ATM, quindi adatto anche al nuoto. È inoltre personalizzabile grazie a una ricca selezione di quadranti, inclusa la possibilità di usare foto o video dal proprio smartphone.

Funzioni fitness

Il nuovo smartwatch supporta oltre 100 modalità di allenamento, tra cui 11 professionali con metriche avanzate. In modalità corsa, ad esempio, vengono monitorati parametri come tempo di contatto con il suolo, lunghezza del passo e bilanciamento destro/sinistro.

Con la modalità Valutazione Brucia Grassi, il dispositivo aiuta a mantenere la frequenza cardiaca nella zona ottimale per aumentare l’efficacia degli allenamenti. È previsto anche il rilevamento automatico di alcuni sport (corsa e ciclismo abilitati di default, altri attivabili manualmente).

OPPO Watch X2 Mini integra sensori per il monitoraggio di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, oltre a un sistema avanzato di analisi del sonno con rilevamento di potenziali rischi respiratori.

Sono presenti anche funzioni come il Rilevamento cadute (da attivare manualmente), il Monitoraggio del ciclo e la nuova Analisi Mente e Corpo, basata su HRV, frequenza cardiaca a riposo, sonno e attività fisica per stimare livello di stress e affaticamento.

I quadranti Healing Watch Faces traducono i dati sul benessere in animazioni a tema animali domestici, con suggerimenti per attività rilassanti ed esercizi di respirazione.

Prestazioni e autonomia

Il Watch X2 Mini utilizza una Dual-Engine Architecture che combina i chipset Snapdragon W5 e BES2800BP, permettendo il passaggio tra Wear OS in Smart Mode e un RTOS più efficiente. L’autonomia dichiarata è di 60 ore in Smart Mode e fino a 7 giorni in Power Saver Mode. Con la ricarica rapida Watch VOOC Flash Charging, bastano 10 minuti per un giorno di utilizzo.

Basato su Wear OS by Google, lo smartwatch offre accesso a notifiche, email, messaggi, Google Maps, Wallet e YouTube Music con download offline. Non mancano controlli remoti per fotocamera e video brevi.

Grazie a Google Play, è possibile installare nuove app e sincronizzare i quadranti. L’arrivo di Gemini, l’assistente AI di Google, è previsto in un prossimo aggiornamento.

Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Watch X2 Mini è disponibile nelle colorazioni Glimmer Gold e Nebula Black a 329,99€, acquistabile su OPPO Store e Amazon.

