Il nuovo OPPO Reno14 debutta in Italia con un tour che porta innovazione e stile sui rooftop più suggestivi del Paese. L’iniziativa prende il via il 12 settembre al Vertigo Milano, nel cuore creativo di Via Tortona, per poi proseguire a Napoli (14 settembre) e Roma (16 settembre). Vi ricordiamo che potete scoprire tutto sul nuovo Reno 14 nella nostra recensione pubblicata pochi giorni fa.

Un format unico che trasforma le terrazze urbane in spazi immersivi, dove tecnologia, fotografia notturna e socialità diventano protagoniste. L’obiettivo è raccontare come Reno14 riesca a catturare volti, atmosfere e l’energia della nightlife, anche nelle condizioni di luce più complesse.

«Con questo tour nei rooftop italiani più esclusivi celebriamo non solo il lancio di Reno14, ma l’essenza stessa della socialità contemporanea» – dichiara Jessica Chuang, Italy CMO OPPO. – «Abbiamo scelto Milano come punto di partenza perché è una città dinamica, internazionale, sempre pronta ad accendersi di nuove vibes. È il luogo perfetto per dare il via a un viaggio che unisce tecnologia, creatività ed emozione».

La notte come palcoscenico di connessioni

Alla base del concept c’è l’idea che la notte non rappresenti solo buio, ma sia il momento in cui le persone si incontrano, condividono emozioni e creatività. Reno14 si propone come lo strumento ideale per trasformare questi istanti in ritratti autentici e memorabili.

Il percorso dell’evento è pensato per accompagnare gli ospiti in un viaggio esperienziale:

Discovery – uno spazio per conoscere da vicino le funzionalità di Reno14;

– uno spazio per conoscere da vicino le funzionalità di Reno14; Create & Share – corner fotografici e luminosi per scattare la propria glow photo, stamparla e condividerla con gli hashtag ufficiali #OPPOReno14Series e #CatchTheVibe ;

– corner fotografici e luminosi per scattare la propria glow photo, stamparla e condividerla con gli hashtag ufficiali e ; Celebrate – dj set, cocktail e installazioni immersive per trasformare il rooftop in un ambiente vibrante e contemporaneo.

Promozioni attive

Il tour segna l’inizio ufficiale della fase di lancio di OPPO Reno14 Series. Per scoprire le promozioni attive è possibile visitare OPPO Store.

