Per celebrare la finale della UEFA Champions League di quest’anno e il secondo anno come Official Global Partner della prestigiosa competizione calcistica, OPPO ha annunciato che porterà il suo ultimo modello flagship, l’OPPO Find X7 Ultra, allo stadio di Wembley. Questo smartphone sarà utilizzato dai fotografi ufficiali della UEFA Champions League per catturare i momenti più emozionanti dentro e fuori dal campo, condividendoli con i tifosi di tutto il mondo. Con gli smartphone OPPO, l’emozione del calcio – catturata attraverso il teleobiettivo, i ritratti o le scene notturne – diventa più di un semplice ricordo, ma una collezione di momenti indimenticabili da condividere con amici e familiari, immortalati nel tempo.

Durante i festeggiamenti, Kaká, global brand ambassador di OPPO, sarà protagonista della campagna “What A Shot” di OPPO e incontrerà i fan nell’esclusiva OPPO Hospitality Lounge del Champions Village. Inoltre, OPPO creerà l’OPPO Booth al Potters Field Park come parte del UEFA Champions Festival, offrendo un’esperienza indimenticabile per i tifosi durante la finale.

“È stato un onore collaborare con OPPO e coinvolgere i fan attraverso una serie di attività offline e digital durante le ultime due stagioni di Champions League,” ha dichiarato Kaká. “Sono super emozionato per la finale di quest’anno e non vedo l’ora di vedere chi sarà incoronato campione d’Europa.”

La campagna “What A Shot” di OPPO invita gli appassionati a condividere il loro amore per il calcio. A inizio maggio, OPPO ha lanciato la campagna “What A Shot From You” sui social media in occasione degli #OPPOimagineIF Photography Awards, incoraggiando gli utenti di tutto il mondo a condividere i loro momenti più memorabili attraverso le loro fotografie. La campagna consentirà anche ad alcune foto selezionate di essere trasmesse sul grande schermo attraverso il display LED all’interno dello stadio di Wembley durante la finale di UEFA Champions League.

OPPO ha invitato anche Kaká a rivedere e valutare i migliori momenti della sua carriera calcistica e a essere protagonista del nuovo video a tema “What A Shot”. Nel video, Kaká si unirà a OPPO per mostrare come il brand stia utilizzando le più recenti tecnologie legate alla fotocamera e all’imaging per riportare in vita ricordi indimenticabili.

Quest’anno torna l’OPPO Hospitality Lounge per alcuni ospiti selezionati allo stadio di Wembley il 1° giugno. Durante la giornata, anche Kaká farà visita alla lounge per incontrare e salutare i fan.

Per rendere i festeggiamenti finali ancora più emozionanti, dal 30 maggio al 2 giugno si terrà il UEFA Champions Festival, all’insegna dell’intrattenimento con attività aperte a tutti i tifosi e ai visitatori. Gli appassionati potranno anche farsi fotografare con una replica del trofeo UEFA Champions League. OPPO ospiterà anche il proprio stand esperienziale al Potters Field Park, nel quale saranno presenti repliche delle panchine delle due squadre finaliste. Non solo, ci sarà anche la possibilità di scattare foto con il nuovo OPPO Find X7 Ultra, provare il nuovo smartphone Reno11 F e utilizzare lo strumento di editing fotografico generativo AI, OPPO AI Eraser.

Fin dall’inizio della partnership con la UEFA Champions League la scorsa stagione, OPPO ha acceso la passione dei tifosi catturando momenti emozionanti dentro e fuori dal campo. Grazie alle eccezionali capacità di imaging degli smartphone OPPO, rivivere e condividere le emozioni che il calcio regala non è mai stato così semplice.

Quest’anno, insieme ai fan e al global brand ambassador Kaká, OPPO è pronta a godersi lo straordinario spettacolo della finale di UEFA Champions League 2024 e a celebrare l’incoronazione di un nuovo campione il 1° giugno.

La categoria “What A Shot” degli OPPO Imagine IF Photography Awards è aperta alle candidature fino al 30 maggio 2024. Cliccare qui per saperne di più e per inviare la propria candidatura.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!