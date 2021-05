A grande richiesta ritorna in vendita OPPO Watch, che è di nuovo disponibile nella versione da 46mm WiFi nella colorazione Black al prezzo consigliato di 299,90€ con una imperdibile promozione.

Infatti se acquisteremo OPPO Watch fino al 30 maggio, tutti coloro che acquisteranno OPPO Watch riceveranno in omaggio OPPO Enco W11 , gli auricolari True Wireless dotati di una trasmissione Bluetooth binaurale simultanea e i bassi potenziati, per un valore commerciale di 39,90€.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha così commentato il ritorno di OPOO Watch:

“L’ecosistema OPPO si arricchisce giorno dopo giorno, per garantire ai suoi sempre più numerosi utenti il meglio della tecnologia e dell’innovazione. OPPO Watch è sicuramente uno dei device più amati, la proposta ideale per chi è alla ricerca di un compagno affidabile e per tutti gli appassionati di sport. Inoltre, con il suo design raffinato e versatile, OPPO Watch riflette al meglio l’attenzione e la cura al dettaglio che da sempre caratterizzano il brand”, ha commentato