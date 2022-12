Indecisi su cosa mettere sotto l’albero di Natale? Dalle ore 10.00 di oggi, 5 dicembre 2022, fino alle 10.00 di venerdì 23 dicembre 2022, solo su OPPO Store, iniziano gli OPPO Xmas Days: un mese di sconti vantaggiosi su smartphone, dispositivi IoT e prodotti in bundle per arrivare il giorno di Natale con il regalo perfetto.

Inoltre gli acquisti effettuati nel weekend saranno ulteriormente premiati: nel weekend del 10 e 11 dicembre e 17 e 18 dicembre 2022, sarà attiva anche la promozione OPPO Xmas Weekend, che offre la spedizione gratuita per una spesa superiore ai 20€ e uno sconto extra di 10 euro sull’acquisto di uno smartphone Find X5 o Find X5 Pro, cumulabile con il 20% di sconto previsto per gli OPPO Xmas Days.

I prodotti in offerta: Reno8, Serie X5 e Accessori

Tutti gli smartphone e i prodotti IoT saranno scontati del 20%: un’occasione imperdibile per acquistare tutti i regali di Natale a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi di offerte:

OPPO Reno8 sarà disponibile a 479,99€ al posto di 599,99€

sarà disponibile a 479,99€ al posto di OPPO Reno8 Pro a soli 639,99€ invece degli originali 799,99€

a soli 639,99€ invece degli originali Find X5 Pro è acquistabile a 959,99€ invece di 1299,99€

è acquistabile a 959,99€ invece di Find X5 a 559,99€ al posto di 999,99€

a 559,99€ al posto di Find X5 Lite è disponibile al prezzo di 359,99€ invece degli originali 499,99€.

OPPO Reno 8 Pro

Oltre agli smartphone ci sono diversi accessori come le ottime OPPO Enco Air2 Pro che abbiamo recensito di recente scontati del 20% a 63,99€ sono il pensiero perfetto da trovare sotto l’albero di Natale e, in alternativa, anche le OPPO Enco X2 al prezzo vantaggioso di 119,99€ invece di 199,99€ sono l’ideale per ascoltare le proprie canzoni preferite senza limiti.

Infine, per i fitness addicted che vogliono monitorare i propri progressi nell’allenamento, anche OPPO Watch Free è scontato a 47,99€ invece di 99,99€: un personal trainer al polso ad un prezzo davvero vantaggioso!

Ma non è finita qui. Gli OPPO Xmas Days si estendono anche ai prodotti già in bundle, tra cui i bundle della serie Find X5, Reno8 e Reno6, con uno sconto dedicato che va da 50€ a 150€, per chi vuole fare un regalo completo a un prezzo competitivo.

Vi ricordiamo che tutte le offerte sono valide solo sullo store ufficiale OPPOStore.

