Parte oggi la distribuzione di GeForce NOW RTX 4080 SuperPOD, un aggiornamento che permetterà agli account Ultimate di giocare con prestazioni da RTX 4080 in cloud.

Gli utenti con abbonamento Ultimate che vivono a San Jose, Los Angeles, Dallas e Francoforte, saranno i primi a sperimentare la potenza di RTX 4080 SuperPOD. Inoltre, ogni settimana, il GFN Thursday metterà in evidenza le nuove città che avranno i server aggiornati, quindi assicuratevi di controllare per vedere quali sono le città che si illuminano di volta in volta sulla mappa.

Grazie all’architettura Ada Lovelace delle GPU di NVIDIA, i membri Ultimate possono giocare ai loro titoli per PC preferiti con prestazioni mai raggiunte prima dal cloud, con streaming fino a 240 fps con NVIDIA Reflex per avere la sensazione di giocare davvero su un PC desktop, fino a 4K 120 fps con supporto per DLSS 3 e RTX ON, e supporto ultrawide fino a 3.840 x 1.600 di risoluzione e 120 fps.

Inoltre, a partire da oggi, gli utenti con abbonamento Ultimate che giocano in streaming su server RTX 3080 potranno sfruttare le risoluzioni ultrawide e l’HDR sulle app GeForce NOW per PC e macOS.

Non vi resta che acquistare l’abbonamento Ultimate GeForce NOW e iscrivervi oggi evitando di pagare il prezzo più alto: tutto questo viene infatti offerto ai membri a 19,99 dollari al mese o a 99,99 dollari per sei mesi.

Di seguito l’elenco dei 10 nuovi giochi in arrivo sul cloud questa settimana:

I membri potranno anche festeggiare il nuovo anno a Teyvat con la versione 3.4 di Genshin Impact, perfetta per giocare in movimento con i comandi touch del cellulare.

