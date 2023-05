Durante l’evento I/O 2023 di Google sono state presentate diverse novità e due dispositivi tanto attesi: Pixel 7a e Pixel Fold sono ufficiali. Purtroppo, almeno per il momento, in Italia arriverà solo il Pixel 7a e non il nuovo Pixel Fold. Infatti il nuovo medio-gamma di Mountain View può già essere acquistato in Italia direttamente sullo Store Google o su Amazon.it.

Pixel 7a

Il dispositivo è dotato di display OLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate fino a 90Hz, sotto la scocca troviamo il processore Tensor G2 – lo stesso dei top gamma Pixel 7 e 7 Pro – affiancato dal co-processore di sicurezza Titan M2. Ciò rende possibile anche per i possessori del nuovo Pixel 7a di accedere alle funzioni Pixel Speech come la la traduzione della voce, la registrazione audio, la digitazione tramite Assistente Google e la trascrizione dei messaggi vocali nell’app Messaggi. Debuttano per la prima volta su uno smartphone Pixel A lo sblocco tramite Face Unlock e la ricarica wireless.

Il cuore pulsante è costituito dal processore Tensor G2 già visto in azione su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Ad affiancarlo sono 8 GB di RAM per garantire prestazioni senza compromessi. 128 GB di memoria interna UFS 3.1, Wi-Fi 6E e la solita gamma completa di sensori completano la dotazione.

SCHEDA TECNICA

display: OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3

OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3 processore: Google Tensor G2con coprocessore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G2con coprocessore di sicurezza Titan M2 memoria: 8GB di RAM LPDDR5 128GB interna UFS 3.1

sblocco: sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto

sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto sicurezza: VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence

VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence aggiornamenti: minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza OS: Android 13

Android 13 audio: speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori

speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori resistenza: IP67

IP67 dual SIM: nano SIM + eSIM

nano SIM + eSIM connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS fotocamere: anteriore: 13MP, pixel da 1,12μm, f/2,2, FF, FOV 95° posteriori: 64MP principale Quad PD Quad Bayer, pixel da 0,8μm, f/1,89, FOV 80°, sensore da 1/1,73″ 13MP ultra grandangolare, pixel da 1,12μm, f/2,2, FOV 120°, correzione obiettivo, messa a fuoco automatica con Dual Pixel a rilevamento di fase OIS, EIS video fino 4K a 30/60fps

batteria: 4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo)

4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo) dimensioni e peso: 152×72,9x9mm per 193,5g

152×72,9x9mm per 193,5g colori: Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store)

Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store) materiale: rivestimento in Corning Gorilla Glass 3, parte posteriore composita e termoformata in 3D con telaio e comparto fotocamera in lega tattile, alluminio scocca 100% da materiale riciclato, confezione 99% materiali privi di plastica

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Pixel 7a è già disponibile al prezzo di 509 euro su Google Store e Amazon nelle colorazioni nero, bianco, azzurro e corallo.

Quest’ultima è esclusiva del Google Store. Da oggi e fino al 22 maggio acquistando Pixel 7a su Amazon si riceverà in omaggio uno dei quattro modelli di auricolari Buds A a scelta, nuova variante azzurra inclusa.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!